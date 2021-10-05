Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz'dan hamilelere çağrı: Lütfen aşılanın

Aşı yaptırmadıkları için hastalığı ağır geçiren anne adayları, pişmanlığın yanı sıra bebeklerinin hayatı için endişe duyuyor. Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek kontrole gelen iki hastanın aşısız ve birinin durumunun ağır olduğunu söyleyerek aşı çağrısı yaptı.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, hamilelere Koronavirüs (Covid-19) aşılarını yaptırmaları için çağrı yaptı. Yavuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce 2 gebe hasta daha geldi, birinin durumu ağır. İkisi de aşısız. Gebeler lütfen aşılanın." ifadesini kullandı.

Yavuz daha önceki paylaşımlarında şu bilgileri paylaşmıştı:

-Tüm gebeler vakit kaybetmeden Covid-19'a karşı aşılanmalıdır. Çünkü gebelerde ağır COVID-19 gelişme riski yüksektir, ülkemizde çok sayıda gebe COVID-19 nedeniyle ağır şekilde hastalanmış, bir kısmı hayatını kaybetmiştir.

-Mevcut aşılar gebelerde oldukça etkili ve güvenlidir, bebeğe herhangi bir olumsuz etkisi olmamaktadır. Hayvan çalışmaları ve klinik çalışmalardan elde edilen veriler,başta mRNA olmak üzere COVID-19 aşılarının anne ve bebeğe zararlı bir etkisinin olmadığını, anneyi koruduğunu ve hastalık riskini 5-10 kat azalttığını göstermiştir.

-Ek olarak annedeki antikorların yeni doğanda SARS-CoV-2’ye karşı pasif bağışıklık sağlamak üzere plasentadan ve anne sütüne geçtiği de gösterilmiştir.

-ABD’de COVID-19 mRNA aşısı uygulanmış ve doğum yapmış 827 gebenin verileri incelendiğinde aşıların düşük, ölü doğum, konj anomali,bebeğin gelişimi,erken doğum,ölü doğum veya yenidoğan ölümü başta olmak üzere herhangi bir soruna yol açmadığı görülmüştür.

-Gebelikten hemen önce veya ilk 20 haftada mRNA aşısı yapılmış 2456 gebede düşük riskinde artış görülmemiştir

-Bir başka çalışmada 92.000 gebede, düşük oranının, COVID-19 aşısı olanlarda aşı olmayanlardan daha yüksek olmadığı belirlenmiştir.