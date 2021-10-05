BIST 1.392
DOLAR 8,86
EURO 10,28
ALTIN 499,99
HABER /  SAĞLIK
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz'dan hamilelere çağrı: Lütfen aşılanın

Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz'dan hamilelere çağrı: Lütfen aşılanın

Aşı yaptırmadıkları için hastalığı ağır geçiren anne adayları, pişmanlığın yanı sıra bebeklerinin hayatı için endişe duyuyor. Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek kontrole gelen iki hastanın aşısız ve birinin durumunun ağır olduğunu söyleyerek aşı çağrısı yaptı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, hamilelere Koronavirüs (Covid-19) aşılarını yaptırmaları için çağrı yaptı.  Yavuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce 2 gebe hasta daha geldi, birinin durumu ağır. İkisi de aşısız. Gebeler lütfen aşılanın." ifadesini kullandı. 

Yavuz daha önceki paylaşımlarında şu bilgileri paylaşmıştı: 

-Tüm gebeler vakit kaybetmeden Covid-19'a karşı aşılanmalıdır.  Çünkü gebelerde ağır COVID-19 gelişme riski yüksektir, ülkemizde çok sayıda gebe COVID-19 nedeniyle ağır şekilde hastalanmış, bir kısmı hayatını kaybetmiştir.

-Mevcut aşılar gebelerde oldukça etkili ve güvenlidir, bebeğe herhangi bir olumsuz etkisi olmamaktadır. Hayvan çalışmaları ve klinik çalışmalardan elde edilen veriler,başta mRNA olmak üzere COVID-19 aşılarının anne ve bebeğe  zararlı bir etkisinin olmadığını, anneyi  koruduğunu ve hastalık riskini 5-10 kat azalttığını göstermiştir.

-Ek olarak annedeki antikorların yeni doğanda SARS-CoV-2’ye karşı   pasif bağışıklık sağlamak üzere  plasentadan ve anne sütüne  geçtiği de gösterilmiştir.

-ABD’de COVID-19 mRNA aşısı uygulanmış ve doğum yapmış  827 gebenin verileri incelendiğinde aşıların düşük, ölü doğum, konj anomali,bebeğin gelişimi,erken doğum,ölü doğum veya yenidoğan ölümü başta olmak üzere herhangi bir soruna yol açmadığı görülmüştür.

-Gebelikten hemen önce veya ilk 20 haftada  mRNA aşısı yapılmış 2456 gebede düşük riskinde artış görülmemiştir

-Bir başka çalışmada 92.000 gebede, düşük  oranının, COVID-19 aşısı olanlarda aşı olmayanlardan daha yüksek olmadığı belirlenmiştir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bebeğine zarar gelmesinden korktu aşı olmadı! 8 aylık hamile kadın koronaya yenildi
Foto Galeri Bebeğine zarar gelmesinden korktu aşı olmadı! 8 aylık hamile kadın koronaya yenildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz
İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Orhan Gencebay’dan Fatih Sanat Merkezi’ne tam not
Orhan Gencebay’dan Fatih Sanat Merkezi’ne tam not
MEB duyurdu! Destekleme ve Yetiştirme Kursları'ndan 7. ve 11. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek
MEB duyurdu! Destekleme ve Yetiştirme Kursları'ndan 7. ve 11. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kız öğrenci yurdunu ziyaret etti 75 bin öğrenciye burs verilecek
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kız öğrenci yurdunu ziyaret etti 75 bin öğrenciye burs verilecek
Parlamenter sisteme dönüş görüşmeleri! Ali Babacan ve Meral Akşener buluştu
Parlamenter sisteme dönüş görüşmeleri! Ali Babacan ve Meral Akşener buluştu
Uşak'ta elektrik direğine çişini yaparken elektrik çarpıp öldü
Uşak'ta elektrik direğine çişini yaparken elektrik çarpıp öldü
İzmir'de müdür yardımcısına iki kız çocuğuna cinsel taciz davası
İzmir'de müdür yardımcısına iki kız çocuğuna cinsel taciz davası
Çiftlik Bank'ın Tosuncuğu hakkında yeni iddianame! 2 bin 608 yıl hapsi istendi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuğu hakkında yeni iddianame! 2 bin 608 yıl hapsi istendi
Bebeklerin ilk aşısı anne sütünde! Uzmanlardan emzirenlere uyarı
Bebeklerin ilk aşısı anne sütünde! Uzmanlardan emzirenlere uyarı