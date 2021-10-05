Parlamenter sisteme dönüş görüşmeleri! Ali Babacan ve Meral Akşener buluştu

İYİ Parti lideri Akşener ile DEVA Partisi lideri Babacan gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı meral Akşener, sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdiler. İki lider açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Açıklamaya ilk olarak başlayan Babacan, "Ülkemizin derin kriz ortamından çıkışı için neler yapmak gerektiğini değerlendirdik. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili 6 siyasi parti çalışmalarını hazırladılar. Biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz.

Çalışmalar birbirinden uzak değil

Ülkemizin içinde bulunduğu bu dar boğazdan çıkışın en önemli araçlarından birisinin sistem değişikliği olduğunu düşünüyoruz. Parlamenter sistemle ilgili de genel anlamda görüş alışverişinde bulunduk. Gördük ki çalışmalar birbirinden uzak çalışmalar değil ve aklın yolu bir.

Nasıl bir Türkiye görmek istiyoruz

'Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Nasıl bir Türkiye görmek istiyoruz?' diye baktığımızda gerçekten özlediğimiz tablo birbirinden farklı değil. Arkadaşlarımız 2 haftada bir toplanarak 4-5-6 ayrı sistemi en azından ilkeler bazından tek bir sistem haline getirebilecek miyiz diye bunun arayışında olacaklar" dedi.

İlkeler bütünü ortaya çıktı

Akşener ise konuşmasında "Türkiye'ye dair pek çok konuda istişarede bulunduk. Bir de parlamenter sisteme dair dün kendilerinin açıkladığı daha önce de bizim açıkladığımız; biz 'iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş diyoruz. Diğer siyasi partiler güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Hepimizin kendi renklerini içine kattığımız ama sonuçta bir ilkeler bütünü ortaya çıktı şekilleniyor.

Türkiye istişare etmeyi unuttu

ir de seçime doğru gidiliyor, bu seçimde parlamenter sisteme geçiş ya da bu ucube sistemde kalış üzerine rekabet ortamı oluşacak. Bizler açısından son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu görüşmeleri sıklaştırma kararı aldık. Türkiye 20 yıldır hadi neyse son 10 yıldır istişare etmeyi unuttu" dedi.

Ülkenin önünü tıkayacak bir tutum olmayacak

Gazetecinin Akşener'in 'Başbakanlığa adayım' açıklamasına işaret ederek Kılıçdaroğlu'nun bunun üzerine söylediği 'Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan son derece değerli olur. Ama bunlar ittifak içinde tartışılmış konular değil' ifadelerini hatırlatarak yorumunu sordu.

Akşener: 'Ben cumhurbaşkanı adayı değilim' dedim net bir şekilde. Şimdi cumhurbaşkanı adayı değilseniz nereye adaysınız, nereye yürüyorsunuz diye gazetecisiniz sorarsınız. Ben de dolayısıyla 'başbakanlığa adayım' dedim. Bunun anlamı nedir? Partinizi birinci parti haline hep beraber sonuç alırsanız o zaman da başbakanlık görevi sizin olur. Yani cumhurbaşkanı adaylığı şahsi bir karar.