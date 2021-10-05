Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında ABD'ye ateş püskürdü! Hainlere mübah Türkiye'ye günah mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Ülkü Ocaklarının terör örgütü sayılması yasa tasarına tepki gösteren Bahçeli ABD'ye seslendi: Ey Temsilciler Meclisi! Ne biliyorsanız onu yapın. Ülkü Ocaklarından şehit çıkar, gazi çıkar, vatan millet sevdalısı çıkar, sanatçı ve bilim insanı çıkar, terörist çıkmaz...

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Devlet Bahçeli, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin "ABD yönetimi yeni yaptırımlarla bizi tehdit ediyormuş, varsın etsinler, nasıl olsa alıştık. Hiç kimseye böyle bir teşebbüs izni vermeyiz. ABD silah almayın diye ülkemize yaptırım gözdağı verirken aynı zaman Suriye'de ne işler çevirdiğini ifade edecek midir? Hainlere mübah olan Türkiye’ye neden günah?" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...

Yeni yasama yılının en başta egemenliğin sahibi aziz milletimize onunla birlikte saygıdeğer milletvekillerine ve parti gruplarına hayırlı olmasını diliyorum.

Dava ve siyaset mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Her soruya verilecek cevabımız, çözüm önerimiz vardır. Cumhur ittifakı olarak yapacağımız çok düzenleme var.

Nerede mazlum varsa elinden tutacağız, yanında duracağız. Hiçbir çılgın varlığımıza zincir vuramayacaktır. Nerde bir hain çıkışsa karşı cephede yerimizi alacağız.

Terörün faturası

Gazi Meclis her meselenin çözüm mekanıdır ancak bölünmenin çözüm adresi görülemez. TBMM'nin üyeleri görevlerine başlarken devletin varlığı ve bağımsızlığını korumak için yemin etmişlerdir. Türkiye 37 yıldır bölücülük sorunuyla mücadele halindedir. Terörle mücadelede çok ağır bedeller ödenmiştir. 1984-2020 yılları arasında 8 bin 123 güvenlik görevlimiz şehit olmuştur. Yaralanan güvenlik görevlilerimiz ise 25 bine ulaşmıştır. 6 bin sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 84 bin terör saldırısı gerçekleşmiştir. Demem odur ki terörün doğrudan maliyeti 1 trilyon 250 milyar dolardır. Terörün ülkemize toplam faturası, ekonomide felaket tellallığı yapanlar iyi dinlesin; 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır.

Dünya ne eski dünya, insan ne eski insandır. Kovid-19 salgınının tehlike saçması, küresel çatışmaların artması, siyasi ve diplomatik kutuplaşmaların yumuşama göstermemesi iyimserliğimizi bir hayli gölgelemektedir. İnsanlığı kapanına sıkıştıran meseleler günbegün artmıştır. Dünya düzeni kontrollü istilaların güdümündedir.

Rusya ile görüşmeler

Rusya Dışileri Bakanı ve Kremlin Sözcüsü'nün Türkiye'nin Suriye'deki taahhütlerine uymadığını söylemesi çarpıtmadır. Soçi Zirvesi İdlib'in çok ötesine geçerek bütüncül bir perspektife bürünmüş, karşılıklı anlayış ön plana çıkmıştır. Suriye konusu kağıda dökülmüş, defalarca mutabakat sağlanmış bir durumdur.

Rusya'nın İdlip'te terörle mücadele söylemi bize göre ikna edici değildir.

s-400 gerilimi

S-400'lerle ilgili tarifsiz tutumumuz tavizsizdir. Türkiye olarak neyi ne zaman alacağımızın hesabını sadece TBMM'ye veririz. Yeni yaptırımlara bizi tehdit ediyorlar. varsın etsinler, Türkiye'nin şerefini çiğdirtmeyiz. ABD yaptırım kartını çıkardı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini sananlar iradesiz mankurtlardır. Biz HDP demek PKK demek diyorduk meğer Amerika da bu denkleme eklenmiştir. Kanlı bir ittifak Türkiye'ye karşı kurulmuştur.

Ülkü Ocaklarına terör örgütü sayılsın raporu

Böylesi bir dönemde CHP Genel Başkanı'nın Kürt sorunu telaffuzu tesadüf müdür? Tam da bu sırada FETÖ irtibatlı biri Temsilciler Meclisi gündemine Ülkü ocaklarını getirmiştir. 2022 yılı ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda onaylanan metninde Ülkü Ocakları'nın terör örgütü olup olmadığı hakkında rapor hazırlanmasını öngören madde yar aldı. Bazı Avrupa ülkelerinde de hedef alınmıştı. Bu konuda sözler saatler boyunca konuşsam bitmez. Bu kadar mı korkuyorlar bizden? Bu kadar mı kabuslar görüyorlar ülkücülerin varlığından? Ben Ülkü Ocakları'nda yetişmekten iftihar eden genel başkanım.

Ey Temsilciler Meclisi! Ne biliyorsanız onu yapın elinizden geleni arkaya koymayın. Ülkü Ocaklarından şehit çıkar, gazi çıkar, vatan millet sevdalısı çıkar, sanatçı ve bilim insanı çıkar. Adam gibi adam çıkar. Bir tek çıkmayacak teröristtir, haindir devlet ve millet düşmanıdır. İlle de terörist arıyorsa onlara Pensilvanya'ya bakın, PKK'ya YPG'ye bakın ama nafile baktıkları yerde görecekleri yalnız kendileridir.

Türkiye'de Kürt sorunu yoktur

Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. Satılmış aydınlar vardır. HDP meşru organ değil gayri meşrudur. Meşruiyetin değerlendirmesinde ölçü anayasanın çizdiği çerçevedir. Türkiye Cumhuriyeti tek millet ve tek devlet esasına dayanan üniter yapıda milli bir devlettir. Dili Türkçe'dir. Bağımsızlığını ve bütünlüğünü ülkenin bölünmezliğini korumaktır. Bu kutlu çatı altında sanal sorunları çözmenin hesabı yapılamaz.