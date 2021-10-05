Fikret Erkoç kaç yaşında öldü Bülent Ersoy'un babası kimdir?

Son günlerde zor günler geçiren, programı yayından kaldırılan ve orkestra ekibi hapis cezası alan Bülent Ersoy bu kez de babasının ölümü ile sarsıldı. 90 yaşındaki Fikret Erkoç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Bülent Ersoy'un babası kimdir, Fikret Erkoç kaç yaşında, hastalığı nedir?

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Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç'un ölümü ile sarsıldı. Geçen yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy şimdi de baba acısı yaşadı. Uzun süredir kalça kemiği kırığı rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan Fikret Erkoç, 90 yaşında öldü. Ölümün ardından Bülent Ersoy'un babası merak edildi. Peki 69 yaşındaki Bülent Ersoy'un babası kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Erkoç'tan kötü Haber geldi. Fikret Erkoç bu sabah hayatını kaybetti.

Sahte PCR testinden dolayı ekibi Kıbrıs'ta tutuklandığı için zor günler geçiren Bülent Ersoy'un 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası vefat etti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy ise sosyal medya hesabından babasının ölüm haberinin yer aldığı bir paylaşımı yayınladı.

Annesini de geçen yıl kaybetti: Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.