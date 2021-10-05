Kemal Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme dönemez iddiası olay oldu Zafer Şahin duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönüş vaadinin, CHP’nin olağan akışına aykırı olduğunu savunan Milliyet yazarı Zafer Şahin, iddiasını CHP'de yaşanan iki örnekle açıkladı.

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CHP, en önemli seçim vaatlerinden biri olan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" modelini resmi metin haline getirmek için çalışma yürütüyor.

Peki bu vaat ne kadar gerçekçi? Millet İttifakı adayının seçimi kazanması halinde eski sisteme dönüş mümkün mü? Eskiye dönüşün mümkün olmadığını savunanlardan birisi de hükümete yakın gazetecilerden Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin oldu.

Şahin, "Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme neden dönemez?" başlıklı yazısında CHP'den iki örnek aktardı.

Özel kalemine bile söz dinletemiyor

Atatürk’ün kurduğu Anadolu Kulübü’nün hafta sonu yapılan seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Mehmet Gazioğlu'na karşı CHP'li vekillerin blok halinde mevcut başkan Metin Cizrelioğlu'na oy verdiğini ve seçimleri bu ismin kazandığını yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun Meclis’te özel kalem müdürü Şükran Kütükçü'nün seçimin yapıldığı salonda bizzat Cizrelioğlu için çalıştığına dikkat çeken Şahin, "Acı ama gerçek. Kemal Bey, bırakın vekilleri, özel kalemine bile söz dinletemiyor." ifadelerine yer verdi.

Partinin iç dinamikleri buna müsaade etmez

CHP'nin Abant kampında ön seçim önerisinin gündeme geldiğini yazan Şahin, konuya ilişkin CHP'de konuşulanları aktarıp sözü sistem değişikliğine getirerek yazısını tamamlıyor:

"CHP’nin Abant kampında bazı vekiller “Ön seçim yapacak mısınız?” diye Kemal Bey’e soruyor. Daha önce defalarca ön seçim sözü veren, sık sık parti içi demokrasi vurgusu yapan CHP lideri “Ben burada olduğum sürece ön seçim yok. Ön seçimden çıkanlar hep il ya da ilçe başkanlarının yakınları oluyor. Çünkü ön seçimde oy kullanacak üyeleri onlar seçti. Buna izin veremem” diyor!

Biri de çıkıp Kemal Bey’e “Peki, o il başkanlarını siz seçmediniz mi? Şikâyetçi olduğunuz üye yapısı sizin eseriniz” diyemiyor. Siyaset işte böyle bir şey.

Şimdi bu iki örnek üzerinden bir durup düşünelim. Kemal Bey, yüzde 50’nin üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş olsun. Sizce kendisi istese bile o makamın gücünü, imkânlarını başka bir isme devretmesine izin verirler mi? Yarım yüzyılı aşkın bir süre iktidardan uzak kalan bir partinin iç dinamikleri buna müsaade etmez. Kendisi bile buna yanaşmayacaktır. Hayatın, siyasetin ve en çok da CHP’nin olağan akışına aykırı bir vaat bu parlamenter sisteme dönüş işi."