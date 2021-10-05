Rakamlar korkunç! Fransa'da kiliselerde 216 bin çocuk cinsel istismara uğradı!
Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.Abone ol
Kiliselerdeki cinsel istismarı araştıran bağımsız komisyon, Fransa'daki kiliselerde 1950 yılından bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını duyurdu.
Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, Fransız Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda 2 bin 900 ila 3200 pedofil şüphelisinin bulunduğunu söyledi.
Problemin hala geride bırakılamadığına dikkat çeken Sauve, kurbanların iç soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti.
Komisyon başkanı, Kilise'nin, cinsel istismarla mücadele için gereken önlemleri almadığını ifade etti.