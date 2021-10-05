Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonu! 95 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.Abone ol
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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