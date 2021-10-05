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Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonu! 95 terörist etkisiz hale getirildi

Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonu! 95 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

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