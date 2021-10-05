BIST 1.394
DOLAR 8,86
EURO 10,28
ALTIN 501,20
HABER /  GÜNCEL
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu! 46 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu! 46 şüpheliye gözaltı kararı

İSTANBUL merkezli 21 ilde düğmeye basıldı. FETÖ operasyonu kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

 FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edilen görevde ve ihraç edilmiş asker, memur ve öğretmenin de arasında bulunduğu İstanbul merkezli 21 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek..

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok! 4 bin 50 lira ceza uygulandı
Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok! 4 bin 50 lira ceza uygulandı
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı
Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! 7 saatlik kesintinin nedeni belli oldu
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! 7 saatlik kesintinin nedeni belli oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiyeci alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiyeci alacak
Facebook 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu
Facebook 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu
Beyaz Saray sosyal medya için harekete geçti
Beyaz Saray sosyal medya için harekete geçti
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti