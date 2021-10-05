İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu! 46 şüpheliye gözaltı kararı

İSTANBUL merkezli 21 ilde düğmeye basıldı. FETÖ operasyonu kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edilen görevde ve ihraç edilmiş asker, memur ve öğretmenin de arasında bulunduğu İstanbul merkezli 21 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek..