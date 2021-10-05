Üye sorunu kriz çıkarttı! Kırıkkale İYİ Parti'de toplu istifa

İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal, yaşanan "üye" krizinden dolayı parti yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, İYİ Parti İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık tarafından yapılan üye baskısından dolayı ilçe yönetimiyle kriz yaşandı. Üye sayısının düşük olmasından dolayı bir hafta da 50 üye yapılmaması halinde yönetimin istifası istendi.



Bunun üzerine İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal, yönetimiyle bir araya gelerek düzenlediği toplantıda, parti yönetimiyle birlikte görevinden istifa etti. İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldır ilçe başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.







"Toplandık istifa ettik"

Baykal, "2 yıldır başkanlığı devam ettiriyorum. 3 gün önce bana bir telefon geldi il başkanımdan. Dediği şu bana; ‘başkanım 1 hafta içerisinde 50 tane üye yaptırmazsan istifanızı verin’ dedi. Ben de yönetimimi topladım. Bunun üzerine istifamıza karar verdik. Bir hafta içerisinde 50 kişiyi çağırtmamı istedi benden. Bu da mümkün değil Bahşılı gibi bir yerden. Bundan dolayı toplandık istifa ettik" dedi.