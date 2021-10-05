BIST 1.394
DOLAR 8,86
EURO 10,28
ALTIN 501,20
HABER /  POLİTİKA
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı Zühtü Arslan mı? İkisinin de şansı sıfırın altında

Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı Zühtü Arslan mı? İkisinin de şansı sıfırın altında

CHP ve İYİ Parti'nin başı çektiği Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulislerde bir çok isim konuşuluyor... Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan isimleri de gündemde... Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış iki ismin 'ortak aday' olarak gösterilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanma şansları var mı?

Abone ol

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak isimleri geçen Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan'ın kazanma ihtimallerini yazdı. İkisinin ortak özelliğinin Anayasa Mahkemesi başkanlığı yapmış omaları olduğunu belirten Ahmet Hakan, Abdullah Gül'ün ortak aday yapılma ihtimali sıfırken, iki eski başkanın adaylık ihtimalinin sıfırın altında olduğunu yazdı. İşte o yazı...

İsimleri yeniden dolaşıma sokuldu!

Son günlerde Haşim Kılıç ile Zühtü Arslan’ın isimleri, muhalefetin ortak adayı olarak yeniden dolaşıma sokulmuş durumda. İki ismin de ortak özelliği şu: Anayasa Mahkemesi başkanlığı...

Aday gösterilme ihtimalleri sıfırın altında

Bu iki isim dolaşıma nasıl sokuldu, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Abdullah Gül’ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali sıfırdır. Buna mukabil... Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan’ın aday olma ihtimali sıfırın altındadır.

Neden bu kadar net konuşuyor!

Bu kadar kesin ve net konuşuyorum çünkü muhalefetin bir rasyonalitesi olduğuna inanmak istiyorum. Peki yoksa böyle bir rasyonalitesi? O zaman sorry! Yapacak bir şey yok.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin devlet medyasından Tayvan'a şok uyarı: Savaş gerçek
Çin devlet medyasından Tayvan'a şok uyarı: Savaş gerçek
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Azerbaycan sınırında Ermeni çocuklara gerilla eğitimi! Eğitimi veren de ABD'li asker
Azerbaycan sınırında Ermeni çocuklara gerilla eğitimi! Eğitimi veren de ABD'li asker
BioNTech’te 3’üncü doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?
BioNTech’te 3’üncü doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyaret
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu! 46 şüpheliye gözaltı kararı
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu! 46 şüpheliye gözaltı kararı
Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok! 4 bin 50 lira ceza uygulandı
Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok! 4 bin 50 lira ceza uygulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Olay yeri Bursa! Boş arazide erkek cesedi bulundu
Olay yeri Bursa! Boş arazide erkek cesedi bulundu
Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı
Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı