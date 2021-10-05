Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı Zühtü Arslan mı? İkisinin de şansı sıfırın altında

CHP ve İYİ Parti'nin başı çektiği Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulislerde bir çok isim konuşuluyor... Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan isimleri de gündemde... Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış iki ismin 'ortak aday' olarak gösterilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanma şansları var mı?

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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak isimleri geçen Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan'ın kazanma ihtimallerini yazdı. İkisinin ortak özelliğinin Anayasa Mahkemesi başkanlığı yapmış omaları olduğunu belirten Ahmet Hakan, Abdullah Gül'ün ortak aday yapılma ihtimali sıfırken, iki eski başkanın adaylık ihtimalinin sıfırın altında olduğunu yazdı. İşte o yazı...

İsimleri yeniden dolaşıma sokuldu!

Son günlerde Haşim Kılıç ile Zühtü Arslan’ın isimleri, muhalefetin ortak adayı olarak yeniden dolaşıma sokulmuş durumda. İki ismin de ortak özelliği şu: Anayasa Mahkemesi başkanlığı...

Aday gösterilme ihtimalleri sıfırın altında

Bu iki isim dolaşıma nasıl sokuldu, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Abdullah Gül’ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali sıfırdır. Buna mukabil... Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan’ın aday olma ihtimali sıfırın altındadır.

Neden bu kadar net konuşuyor!

Bu kadar kesin ve net konuşuyorum çünkü muhalefetin bir rasyonalitesi olduğuna inanmak istiyorum. Peki yoksa böyle bir rasyonalitesi? O zaman sorry! Yapacak bir şey yok.