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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi rektörlüklerine rektör ataması yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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