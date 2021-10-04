e-devlet'te veri sızıntısı mı var? İşte o açıklama
Sosyal medya ağlarında yaşanan kesintinin ardından Türkiye'de e-devlet olmak üzere bazı online servislerde sızıntı olduğuna yönelik iddialarla ilgili açıklama yapıldı.Abone ol
e-Devlet, Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiaları hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı, resmi Twitter hesabından Türkiye’nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiaları hakkında açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
" 2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye’nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.