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e-devlet'te veri sızıntısı mı var? İşte o açıklama

e-devlet'te veri sızıntısı mı var? İşte o açıklama

Sosyal medya ağlarında yaşanan kesintinin ardından Türkiye'de e-devlet olmak üzere bazı online servislerde sızıntı olduğuna yönelik iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

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e-Devlet, Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiaları hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı, resmi Twitter hesabından Türkiye’nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiaları hakkında açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

" 2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye’nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

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