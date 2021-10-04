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Adana'da torbacılardan utanmaz savunma: İyilik olsun diye veriyoruz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da torbacılardan utanmaz savunma: İyilik olsun diye veriyoruz

ADANA'da evlerinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Zanlılar ifadelerinde içici olduklarını, eve gelenlere de 'iyilik olsun' diye verdiklerini öne sürdü.

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ADANA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Yüreğir ilçesindeki iki evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler iki adresi de takibe aldı. Yapılan takipte zanlıların evlerine gelen uyuşturucu bağımlılarına hap, esrar ve eroin sattığını belirledi. Polis ayrıca S.G.'nin uyuşturucuyu kovayla sarkıtıp sattığını da tespit etti.

Ekipler bu tespitlerin ardından eş zamanlı olarak adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında 11 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin ve 0,87 gram esrar ele geçirdiği S.G. (33) ile evinde 160 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu bulduğu S.T.'yi (44) gözaltına aldı. Polis ekipleri bu kişilerden uyuşturucu temin eden şahısların da ifadelerini aldı.

'İyilik olsun' diye veriyorlarmış

Uyuşturucu bağımlıları iki zanlıdan da uyuşturucu aldıklarını kabul etti. Ancak zanlılar her türlü uyuşturucu bulundurmalarına rağmen içici olduklarını söyleyip gelen şahıslara 'iyilik olsun' diye uyuşturucu verdiklerini satmadıklarını öne sürdü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

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