BIST 1.394
DOLAR 8,87
EURO 10,31
ALTIN 502,90
HABER /  DÜNYA
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü Brezilya'da infial yarattı

Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü Brezilya'da infial yarattı

Brezilya'da foto muhabiri Domingos Peixoto tarafından çekilen bir fotoğraf ülkedeki ekonomik krizi ve açlığın boyutunu gözler önüne serdi. Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü ülkede infial yarattı.

Abone ol

Latin Amerika'nın en kalabalık ülkesi Brezilya'yı kasıp kavuran açlık krizini yiyecek bulmak için bir yığın hayvan leşini karıştıran yoksul Brezilyalıların yürek burkan fotoğrafları gözler önüne serdi. "Brezilya 2021: Açlığın Acısı" başlığıyla çıkan görüntüler ülkede tepkilere yol açtı.

Ödüllü foto muhabiri Domingos Peixoto tarafından geçen hafta Rio'da çekilen görüntülerde atılan sakatatları ve kemikleri evcil hayvan maması ve sabun üreten bir fabrikaya taşıyan kamyonun arkasında insanların yemek aradığı görüldü.

"Bazı günler ağlamak istiyorum"

Domingos Peixoto ile konuşan kamyon şoförü Jose Divino Santos, "Daha önce insanlar gelip köpekleri için bir parça kemik isterlerdi. Bu günlerde yemek yapmak için kemikler için yalvarıyorlar. Bazı günler ağlamak istiyorum" dedi.

Yakın zamanda eşini kaybeden 51 yaşındaki sokak temizlikçisi Denise Silva da yaptığı açıklamada 5 çocuğunu ve 12 torununu beslemesi gerektiğini söyledi. Silva, hayvan sakatatları için, "Biraz et görmeyeli çok uzun zaman oldu, pandemi öncesinden beri. Bunun için çok minnettarım" dedi.

600 bin kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana yaklaşık 19 milyon Brezilyalının aç kaldığı tahmin ediliyor.
ÖNCEKİ HABERLER
31 Aralık itibarıyla e-imza süreçleri uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle yapılabilecek
31 Aralık itibarıyla e-imza süreçleri uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle yapılabilecek
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı
Azerbaycan ile karşı karşıya gelen İran'ın dini lideri Hamaney gerginliğe değindi
Azerbaycan ile karşı karşıya gelen İran'ın dini lideri Hamaney gerginliğe değindi
Bursa Büyükşehir tüm gönüllere giriyor
Bursa Büyükşehir tüm gönüllere giriyor
Dubai'de Davut heykeline sansür! Müstehcen yerlerini için örttüler tepki yağdı
Dubai'de Davut heykeline sansür! Müstehcen yerlerini için örttüler tepki yağdı
Netflix en pahalı anlaşmasını duyurdu: Sihir serpmeye kararlıyız
Netflix en pahalı anlaşmasını duyurdu: Sihir serpmeye kararlıyız
Datça'da deprem meydana geldi! AFAD'dan açıklama
Datça'da deprem meydana geldi! AFAD'dan açıklama
Enflasyon en çok eğitimi vurdu! En çok eğitim harcamaları cep yaktı!
Enflasyon en çok eğitimi vurdu! En çok eğitim harcamaları cep yaktı!
Sigara zammından sonra cep telefonu tarifelerine zam geldi! Konuşmak da pahalandı
Sigara zammından sonra cep telefonu tarifelerine zam geldi! Konuşmak da pahalandı
Bursa'da 3 gündür kayıptı! Yaşlı adam bakın nerede bulundu
Bursa'da 3 gündür kayıptı! Yaşlı adam bakın nerede bulundu