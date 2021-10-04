BIST 1.394
DOLAR 8,87
EURO 10,31
ALTIN 502,90
HABER /  DÜNYA
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Azerbaycan ile karşı karşıya gelen İran'ın dini lideri Hamaney gerginliğe değindi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Azerbaycan ile karşı karşıya gelen İran'ın dini lideri Hamaney gerginliğe değindi

İRAN'ın dini lideri Ali Hamaney, İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan sorunların yabancıların varlığına izin vermeden çözülmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

İRAN'ın başkenti Tahran'daki askeri öğrencilerin mezuniyet törenine video konferans yoluyla katılan dini lider Ali Hamaney, İran ile Azerbaycan arasındaki tatbikat gerginliğine değindi.

Tüm ülkelerin komşularla uyum içinde, bağımsız ve kendi milletlerine dayanan ordulara sahip olmasının bölgenin çıkarına olduğunu belirten Hamaney, "Bölgenin orduları güvenliği tesis edebilir. Yabancı orduların kendi çıkarlarını korumak için bölgedeki askeri varlığına izin verilmemelidir. İran'ın kuzeybatısında ve bazı komşu ülkelerdeki sorunlar da bu mantıkla, yabancıların varlığına izin vermeden çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

Afganistan örneğini verdi

ABD'nin 20 yıl önce Afganistan'ı işgal ettiğini ve şimdi de verdiği zararların ardından yönetimi Taliban'a devredip çıktığını dile getiren Hamaney, bunun tüm ülkeler için ders niteliği taşıdığını söyledi.

Hamaney, "Herkes bilmelidir ki, kim kardeşi için bir kuyu kazarsa kendisi içine düşer. Tüm meseleler yabancıların müdahalesi olmadan çözülmelidir. Güvenlik için başkalarına dayananlar tokat yiyeceklerdir. Yabancı orduların bölgedeki varlığı yıkım sebebidir" dedi.

İran ordusu Azerbaycan sınırında 'Hayber Fatihleri' adlı tatbikat başlatmıştı. Tatbikatın isminin İsrail'e mesaj olduğu yorumları yapılmıştı.
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa Büyükşehir tüm gönüllere giriyor
Bursa Büyükşehir tüm gönüllere giriyor
Lakabı doktordu Afyonkarahisar'da organize sanayi bölgesinde yakalandı
Lakabı doktordu Afyonkarahisar'da organize sanayi bölgesinde yakalandı
Netflix en pahalı anlaşmasını duyurdu: Sihir serpmeye kararlıyız
Netflix en pahalı anlaşmasını duyurdu: Sihir serpmeye kararlıyız
Datça'da deprem meydana geldi! AFAD'dan açıklama
Datça'da deprem meydana geldi! AFAD'dan açıklama
Sigara zammından sonra cep telefonu tarifelerine zam geldi! Konuşmak da pahalandı
Sigara zammından sonra cep telefonu tarifelerine zam geldi! Konuşmak da pahalandı
Bursa'da 3 gündür kayıptı! Yaşlı adam bakın nerede bulundu
Bursa'da 3 gündür kayıptı! Yaşlı adam bakın nerede bulundu
Milli okçu Mete Gazoz'dan Paulo Coelho açıklaması
Milli okçu Mete Gazoz'dan Paulo Coelho açıklaması
İstanbul'da şikayetler arttı çalışmalar başladı! 15 Temmuz Köprüsü'nde fileli önlem
İstanbul'da şikayetler arttı çalışmalar başladı! 15 Temmuz Köprüsü'nde fileli önlem
Oğuzhan Uğur'un mülteci videosu çok konuşulmuştu! İslam'a hakaretten ifade verdi
Oğuzhan Uğur'un mülteci videosu çok konuşulmuştu! İslam'a hakaretten ifade verdi
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile anlaşmanın uygulanması için ısrarcıyız
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile anlaşmanın uygulanması için ısrarcıyız