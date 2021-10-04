BIST 1.394
DOLAR 8,87
EURO 10,31
ALTIN 502,90
HABER /  EKONOMİ
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan satışa çıkarılıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan satışa çıkarılıyor

BALIKESİR'de 2019 yılında kayyum atanan ve hakkında iflas davası görülen Yörsan'ın iflasına karar verilmesinin ardından yeni gelişme yaşandı. Balıkesir'in en büyük süt ve süt ürünleri fabrikalarından olan Yörsan icradan satışa çıkacak.

Abone ol

Yörsan, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirket tarafından satın alındıktan sonra 2018 yılında BAE şirketi Türkiye'deki fonlarını ABD'li bir şirkete sattı. Şirket ardından yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı konkordato ilan etti. 2019 yılında da kayyum atandı.

10 Temmuz 2020 tarihinde Yörsan'ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde kabul edildi. Yörsan, Susurluk İcra İflas Dairesinin iflas kararına istinaden 17 Ocak 2022 tarihinde satışa çıkarılacak.

1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi adıyla kuruldu. Şirket, 1979 yılında Susurluk'ta bir mandıranın alımıyla beraber 1984'te inşa edilen fabrikasının faaliyete başlamasıyla Yörsan adını aldı. 1985 yılında şirket, pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başlandı. Yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Binlerce üreticinin de sütlerini satın alarak Balıkesir yöresinde çiftçiye katkı sağlıyordu. Ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya, KKTC ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail kararlı! 3. doz zorunlu oldu
İsrail kararlı! 3. doz zorunlu oldu
Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü Brezilya'da infial yarattı
Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü Brezilya'da infial yarattı
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı
Yunanistan'dan AB'ye: Türkiye'ye vize serbestisi sözünüzü tutun
Yunanistan'dan AB'ye: Türkiye'ye vize serbestisi sözünüzü tutun
Bursa Büyükşehir tüm gönüllere giriyor
Bursa Büyükşehir tüm gönüllere giriyor
Lakabı doktordu Afyonkarahisar'da organize sanayi bölgesinde yakalandı
Lakabı doktordu Afyonkarahisar'da organize sanayi bölgesinde yakalandı
Dubai'de Davut heykeline sansür! Müstehcen yerlerini için örttüler tepki yağdı
Dubai'de Davut heykeline sansür! Müstehcen yerlerini için örttüler tepki yağdı
Netflix en pahalı anlaşmasını duyurdu: Sihir serpmeye kararlıyız
Netflix en pahalı anlaşmasını duyurdu: Sihir serpmeye kararlıyız
Datça'da deprem meydana geldi! AFAD'dan açıklama
Datça'da deprem meydana geldi! AFAD'dan açıklama
Enflasyon en çok eğitimi vurdu! En çok eğitim harcamaları cep yaktı!
Enflasyon en çok eğitimi vurdu! En çok eğitim harcamaları cep yaktı!