Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan satışa çıkarılıyor

BALIKESİR'de 2019 yılında kayyum atanan ve hakkında iflas davası görülen Yörsan'ın iflasına karar verilmesinin ardından yeni gelişme yaşandı. Balıkesir'in en büyük süt ve süt ürünleri fabrikalarından olan Yörsan icradan satışa çıkacak.

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Yörsan, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirket tarafından satın alındıktan sonra 2018 yılında BAE şirketi Türkiye'deki fonlarını ABD'li bir şirkete sattı. Şirket ardından yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı konkordato ilan etti. 2019 yılında da kayyum atandı.

10 Temmuz 2020 tarihinde Yörsan'ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde kabul edildi. Yörsan, Susurluk İcra İflas Dairesinin iflas kararına istinaden 17 Ocak 2022 tarihinde satışa çıkarılacak.