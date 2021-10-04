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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile anlaşmanın uygulanması için ısrarcıyız

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile anlaşmanın uygulanması için ısrarcıyız

Rusya ile Türkiye görüşmeleri sonrası İdlib'e yönelik anlaşma için Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi. Lavrov anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptıkları anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti. Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin, İdlib’deki teröristler ile muhalif grupları birbirinden ayırmasını içeriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” dedi.

Suriye’nin İdlib böglesinde varlığını koruyan terörist grupların bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, “Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” diye ekledi.

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