Sigara zammından sonra cep telefonu tarifelerine zam geldi! Konuşmak da pahalandı

Yeni bir zam haberi daha... Sigara fiyatlarına yapılan zammın ardından cep telefonu tarifelerine de zam geldi. Tarifelere yüzde 8.5 zam yapıldı.

Abone ol

Sigara fiyatları 4 Ekim tarihi itibariyle zamlanmıştı. Sigara fiyatlarına yapılan 1 TL'lik zammın ardından cep telefonu tarifelerine de zam yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), her yıl 1 Nisan ve 1 Ekim’den geçerli olmak üzere, mobil haberleşme hizmetlerine ilişkin azami ücret tarifelerini güncelliyor. Buna göre BTK, mobil haberleşme hizmetleri ile ilgili azami ücret tarifesini yeniledi.

Tarifeler geçen senenin aynı dönemine göre ortalama yüzde 21, Nisan 2021’de yayımlanan bir önceki tarifeye göre ortalama yüzde 8.5 zamlandı. Yayınlanan yeni tarifeye göre1 Ekim 2021’den geçerli olmak üzere

- Yurt içi arama ücreti

- Yurt dışını arama ücreti

- Kısa mesaj servis ücreti

- İsim/ünvan değişikliği hat devir ücreti

- Numara değişikliği sim kart değişikliği

- Açma, kapama ücreti

- Posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti

- Bilinmeyen numaralar servis ücreti geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21 zamlandı. 1 Nisan 2021’deki tarife ücretlerine göre artış oranı ise ortalama yüzde 8.5 oldu.

Yeni düzenlemeye göre mobil şebekelerden sabit şebekelere yapılan aramaların dakikası 87,53 kuruş, yurt dışını arama ücreti ise dakikası 8 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Aynı düzenleme kapsamında isim/ünvan değişikliği 11 lira 33 kuruş, numara değişikliği 37 lira 82 kuruş, hat devir ücreti 16 lira 58 kuruş, açma kapama ücreti 38 lira 58 kuruş, yurt içi kısa mesaj servisi 62,91 kuruş, yurt dışı kısa mesaj servisi ise 1 lira 54 kuruş oldu.