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Dubai'de Davut heykeline sansür! Müstehcen yerlerini için örttüler tepki yağdı

Dubai'de Davut heykeline sansür! Müstehcen yerlerini için örttüler tepki yağdı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirilen Expo 2020 Fuarı'nda sergilenen Michelangelo'nun ünlü Davut heykelinin replikasının 'müstehcen' yerleri, Müslümanları rahatsız etmemek için kapatıldı.

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Dubai Expo'da sergilenen Michelangelo'nun ünlü Davut heykelinin, 3D yazıcı ile üretilen replikasındaki 'müstehcen kısımların' muhafazakar Müslümanları gücendirmemek adına organizatörler tarafından kapatılması tartışmalara yol açtı.

Heykelin 17 metrelik replikası, fuarın İtalya'ya ayrılan kısmında sergileniyor.

Karar, heykelin sahipleri ile organizatörler arasında yürütülen uzun soluklu müzakereler sonrasında, BAE'de kamusal alanda çıplaklığa izin verilmemesi nedeniyle replikanın büyük kısmının taş levhalarla kapatılmasıyla sonuçlandı.

'İlk gösterimde BAE'li ziyaretçiler büyük utanç yaşadı'

İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre, heykelin BAE'li VIP ziyaretçilere ilk gösterilişi 'büyük bir utanca' neden oldu. Bununla beraber İtalyan sanatçılar ve sanat eleştirmenleri de karara karşı çıktılar.

İtalyan sanat eleştirmeni Vittorio Sgarbi, Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, etkinlik organizatörlerinin replikayı kapatmasını 'grotesk ve gülünç' olarak nitelendirerek, 'Michelangelo'nun Davut'unun bir bölümünü kapatmanın sadece Emirlikler'in din ve kültürüne boyun eğmek anlamına geldiğini' savundu.

'Emsalsiz bir yaklaşım'

Bu arada, Dubai Expo'daki İtalyan pavyonundaki sergilerden sorumlu yönetmen Davide Rampello, kararı 'emsalsiz bir yaklaşım' olduğunu belirterek, bunun bir devlet sansürcülüğü olduğu yönündeki iddialara karşı çıktı.

Geçen yıl gerçekleştirilmesi planlanan, fakat Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Dubai Expo 2020, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden inovasyon ve kültür ürünlerini sergilemeyi amaçlarken, BAE makamları, bu adımla bölgeye daha fazla yatırım ve turizm çekmeyi umuyor.
Heykelin orjinali 1504 yılında Michelangelo tarafından yontulmuş, ilk olarak 1873'te Floransa Güzel Sanatlar Akademisi'ne taşınmadan evve Floransa'daki Piazza della Signoria'ya yerleştirilmişti.
Dünyanın en tanınmış sanat eserleri arasında yer alan heykel, bugüne dek İtalya'daki en çok turist çeken sanatsal yapılardan biri.

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