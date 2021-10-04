Netflix en pahalı anlaşmasını duyurdu: Sihir serpmeye kararlıyız

Dijital yayın platformu Netflix, 'Charlie’nin Çikolata Fabrikası', 'Matilda' gibi kitapların yazarı Roald Dahl'ın lisans haklarına sahip olan Roald Dahl Öykü Şirketi'nin telif haklarını 686 milyon dolara satın aldı.

Abone ol

Netflix, bu zamana kadar imzaladığı en pahalı anlaşmayı duyurdu. Platform Roald Dahl Öykü Şirketi'nin telif haklarını 686 milyon dolar karşılığında satın aldı. Netflix yakın bir zamanda küresel varlık yönetim şirketi Aviva Investors ile uzun vadeli bir kira sözleşmesi imzaladı. Platform, sözleşmenin bir parçası olarak da İngiltere'nin Surrey kentinde bulunan dev film stüdyosu Longcross Studios'u devraldı.



Geçtiğimiz günlerde de Birleşik Krallık'ın yeni nesil yaratıcılarını geliştirmek ve desteklemek için Grow Creative UK adlı 1,6 milyon dolarlık yeni bir eğitim programını duyuran Netflix'ten yapılan son açıklamayla, Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı anlaşması imzalandı.







686 milyon dolara satın aldı

Web Tekno'nun haberine göre, Netflix, 'Charlie’nin Çikolata Fabrikası', 'Matilda', 'Dev Şeftali' ve daha birçok kitabın yazarı Roald Dahl'ın tüm lisans haklarına sahip olan Roald Dahl Story Company adlı öykü şirketinin telif haklarını 686 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Küresel eğlence şirketi Roald Dahl Story Company, Roald Dahl'ın, karakterlerinin ve hikâyelerinin haklarını ve bunların yayıncılık, televizyon, film, tiyatro, ürünler ve daha pek çok alanda kullanımını yönetiyor.



"Sihir serpmeye kararlıyız"

Netflix ayrıca yeni uyarlanan bir dizinin yapım aşamasında olduğunu da duyurdu. Platform, yeni anlaşma üzerine yayınlanan basın bülteninde, "Bu zamansız hikâyeleri yeni formatlarda daha fazla izleyiciye sunarken, benzersiz ruhlarını ve evrensel sürpriz ve nezaket temalarını sürdürmeye ve karışıma biraz taze sihir serpmeye kararlıyız" şeklinde bir açıklama yaptı.