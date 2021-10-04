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FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı

FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı

2018'de başlatılan soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'yle irtibatı tespit edilen eski Diyarbakır Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Demirçin'in gizliliği sağlamak için operasyonel hat kullandığı, ankesörlü ve büfe hatları üzerinden ardışık arama kaydının tespit edildiği vurgulandı. İddianamede örgütün mülki idare yapılanmasında yer alan isimlere nasıl ulaşıldığına ilişkin bilgiler de yer aldı.

33 mahrem imam yakalandı

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 33 mahrem imam yakalandı. Bunların kullandığı operasyonel hatlar dahil 298 GSM numarası belirlendi. Ayrıca örgütün iletişim için kullandığı toplam 604 ankesör ve büfe hattı da tespit edildi. GSM numaraları ile ankesör ve büfe hatlarının HTS kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde örgütle irtibatlı vali ve kaymakamlara ulaşıldı. İtirafçı olan örgüt mensuplarının verdiği isimler de kriptoların deşifre edilmesinde rol oynadı.

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