BIST 1.394
DOLAR 8,87
EURO 10,31
ALTIN 502,90
HABER /  SAĞLIK
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

İsrail kararlı! 3. doz zorunlu oldu

İsrail kararlı! 3. doz zorunlu oldu

İsrail 3. dozu yapmayanların hayatını kısıtlamaya hazırlanıyor. Üçüncü doz aşıyı yapmayanlar kapalı alanlara alınmayacak. Bu ülkede yaklaşık 2 milyon insanın aşı kartını birkaç gün içerisinde kaybedeceği anlamına geliyor.

Abone ol

Corona virüs salgınında ipleri gevşetmeyen İsrail hükümeti bir ilke daha imza attı. Ülkede tartışmalara neden olan kararda Covid-19'daki üçüncü doz zorunlu hale geldi.

Hatırlatma aşısı olarak da bilinen üçüncü dozu yapmayanların hayatı kısıtlanacak. Hükümetin aktardığı bilgilere göre hatırlatma dozunu yapmayanların aşı pasaportları geçerliliğini yitirecek.

Aşı pasaportu olmayan insanlar kapalı toplu alanlara giremeyecek. Aktarılan bilgilere göre barlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri gibi yerler de bu yasak kapsamına alındı.

Basına yansıyan verilere göre önümüzdeki günlerde 2 milyona yakın insanın aşı pasaportu geçerliliğini yitirecek. İsrail'in aşı için geliştirdiği yeşil ışık sistemi halihazırda 2 doz aşıyı zorunlu tutuyordu. Bu haliyle eleştirilere neden olsa sisteme üçüncü doz zorululuğu da gelmiş oldu.

Our World in Data sitesindeki verilere göre Pfizer Biontech aşısını kullanan İsrail'de şimdiye kadar 15 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Nüfusu 9 milyonun üzerinde olan ülkede yaklaşık 6 milyon insana 2. doz aşı yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü Brezilya'da infial yarattı
Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü Brezilya'da infial yarattı
31 Aralık itibarıyla e-imza süreçleri uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle yapılabilecek
31 Aralık itibarıyla e-imza süreçleri uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle yapılabilecek
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı
Azerbaycan ile karşı karşıya gelen İran'ın dini lideri Hamaney gerginliğe değindi
Azerbaycan ile karşı karşıya gelen İran'ın dini lideri Hamaney gerginliğe değindi
Lakabı doktordu Afyonkarahisar'da organize sanayi bölgesinde yakalandı
Lakabı doktordu Afyonkarahisar'da organize sanayi bölgesinde yakalandı
Dubai'de Davut heykeline sansür! Müstehcen yerlerini için örttüler tepki yağdı
Dubai'de Davut heykeline sansür! Müstehcen yerlerini için örttüler tepki yağdı
Netflix en pahalı anlaşmasını duyurdu: Sihir serpmeye kararlıyız
Netflix en pahalı anlaşmasını duyurdu: Sihir serpmeye kararlıyız
Datça'da deprem meydana geldi! AFAD'dan açıklama
Datça'da deprem meydana geldi! AFAD'dan açıklama
Enflasyon en çok eğitimi vurdu! En çok eğitim harcamaları cep yaktı!
Enflasyon en çok eğitimi vurdu! En çok eğitim harcamaları cep yaktı!
Sigara zammından sonra cep telefonu tarifelerine zam geldi! Konuşmak da pahalandı
Sigara zammından sonra cep telefonu tarifelerine zam geldi! Konuşmak da pahalandı