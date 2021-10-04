31 Aralık itibarıyla e-imza süreçleri uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle yapılabilecek

E-imza alımlarında kimlik doğrulama işlemleri uzaktan gerçekleşecek. 31 Aralık itibarıyla başlayacak süreçle birlikte e-imza süreçleri yüz yüze kimlik kontrolü yerine uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle yapılabilecek.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğe göre abonelik sözleşmesi, numara taşıma, işletmeci değişikliği, nitelikli elektronik sertifika, kayıtlı elektronik posta ve SIM kartı değişikliği başvuruları işlemlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi halinde başvuru sahibinin kimliği video konferans, yapay zeka veya e-devlet üzerinden doğrulanabilecek.

Yüz yüze işlem zorunluluğu bitiyor Uzaktan kimlik doğrulama hizmetiyle yüz yüze temasa gerek olmadan kimlikler uzaktan doğrulanabilecek. E-imza sahipleri abonelik ve başvuru işlemlerinde vakit kaybetmeyecek. Bu yenilik öncesinde e-imza alabilmek için kimlik doğrulama işlemlerinin notere gidilerek BTK tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına bizzat giderek ya da ilgili kurumlardan adreste kimlik doğrulama hizmeti alınarak yüz yüze yapılması gerekiyordu.

Hem nakitten hem vakitten tasarruf

E-imzanın kimlik kartlarına entegre edilmesiyle bireysel ve kurumsal hayatta yeni bir dönem başlıyor. Yeni çipli kimlik kartlarına e-imza sertifikası yüklenebilir duruma geldiğinde e-imza tamamen günlük hayata entegre hale gelmiş olacak. Kimlik kartlarında kendine yer bulacak olan e-imza gerek bireysel gerek kurumsal hayatta giderek daha fazla kullanım alanına sahip olacak. E-imza çipli kimlik kartlarına yüklendiğinde su, elektrik, doğalgaz, GSM operatörlüğü aboneliği gibi işlemlerde kullanılabilecek.