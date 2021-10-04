BIST 1.394
DOLAR 8,87
EURO 10,31
ALTIN 504,19
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a 18.41 itibari ile erişilemiyor. Sorunun nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

Abone ol

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.

Whatsapp'tan açıklama geldi: En kısa sürede güncelleme göndereceğiz

Whatsapp açıklamasında, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

Facebook'tan da açıklama geldi

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullandı.

Bakanlık: Sorun global kaynaklı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye komşularına 9 ayda 14,5 milyar dolarlık ihracat yaptı
Türkiye komşularına 9 ayda 14,5 milyar dolarlık ihracat yaptı
Öldürmeden önce "ya benimsin ya kara toprağın" demiş
Öldürmeden önce "ya benimsin ya kara toprağın" demiş
İsrail kararlı! 3. doz zorunlu oldu
İsrail kararlı! 3. doz zorunlu oldu
Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü Brezilya'da infial yarattı
Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü Brezilya'da infial yarattı
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan satışa çıkarılıyor
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan satışa çıkarılıyor
Azerbaycan ile karşı karşıya gelen İran'ın dini lideri Hamaney gerginliğe değindi
Azerbaycan ile karşı karşıya gelen İran'ın dini lideri Hamaney gerginliğe değindi
Bursa Büyükşehir tüm gönüllere giriyor
Bursa Büyükşehir tüm gönüllere giriyor
Lakabı doktordu Afyonkarahisar'da organize sanayi bölgesinde yakalandı
Lakabı doktordu Afyonkarahisar'da organize sanayi bölgesinde yakalandı
Dubai'de Davut heykeline sansür! Müstehcen yerlerini için örttüler tepki yağdı
Dubai'de Davut heykeline sansür! Müstehcen yerlerini için örttüler tepki yağdı