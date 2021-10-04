BIST 1.394
DOLAR 8,87
EURO 10,31
ALTIN 504,19
HABER /  POLİTİKA
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili ilk yorum

Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili ilk yorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki sondaj programlarına başlamasıyla birlikte meydana gelen gerilim hakkında konuştu.

Abone ol

Doğu Akdeniz'de Rum Kesimi ve Yunanistan'ın ortak adımları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti kıta sahanlığına yönelik ihlaller arttı. Rum kesiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nisan 2020'de ertelenen Doğu Akdeniz'de ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgedeki (MEB) sondaj programlarının yeniden başlayacağını duyurması da gerginliğe neden oldu.

Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile toplantı düzenledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, konuşmasında Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri de değerlendirdi.

"Biz diplomasiye öncelik veriyoruz"
Doğu Akdeniz'deki son durumla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz her zaman diplomasiye öncelik veriyoruz. Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Onun amacı da herkesi diplomasiye geri döndürmek.

"Gerginliğin sebebi, maksimalist yaklaşımlar"
Daha Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginliklerin sebebi ise Rum Kesimi'nin ve Yunanistan'ın maksimalist (minimalizme tepki olan maksimalizm, aşırılığın estetiği demektir) yaklaşımlarıydı. Bir Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimiydi. Biz bunun böyle olmadığını sahada gösterdik.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısına henüz yanıt yok"
Kıbrıs Türkleri, 'hakça paylaşım' diyor. Biz 'Tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin' diyoruz. Bu yüzden cumhurbaşkanımız Akdeniz Konferansı'nı teklif etti. Henüz AB'den cevap yok.

"Bölgede provokatif eylemler var"
Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum Kesimi'nden provokatif eylemler var. Bizim kıta sahanlığımıza girilmeye çalışılıyor. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarı yapıyor sonra gerekli tedbirleri alıyor"

ÖNCEKİ HABERLER
Mesut Özil krizi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u endişelendiriyor
Mesut Özil krizi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u endişelendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan markette alışveriş yaptı! Fiyatlar uygun mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan markette alışveriş yaptı! Fiyatlar uygun mu?
Türkiye komşularına 9 ayda 14,5 milyar dolarlık ihracat yaptı
Türkiye komşularına 9 ayda 14,5 milyar dolarlık ihracat yaptı
Öldürmeden önce "ya benimsin ya kara toprağın" demiş
Öldürmeden önce "ya benimsin ya kara toprağın" demiş
İsrail kararlı! 3. doz zorunlu oldu
İsrail kararlı! 3. doz zorunlu oldu
Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü Brezilya'da infial yarattı
Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü Brezilya'da infial yarattı
31 Aralık itibarıyla e-imza süreçleri uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle yapılabilecek
31 Aralık itibarıyla e-imza süreçleri uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle yapılabilecek
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasındaki 33 mahrem imam yakalandı
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan satışa çıkarılıyor
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan satışa çıkarılıyor
Azerbaycan ile karşı karşıya gelen İran'ın dini lideri Hamaney gerginliğe değindi
Azerbaycan ile karşı karşıya gelen İran'ın dini lideri Hamaney gerginliğe değindi