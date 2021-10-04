Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili ilk yorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki sondaj programlarına başlamasıyla birlikte meydana gelen gerilim hakkında konuştu.

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Doğu Akdeniz'de Rum Kesimi ve Yunanistan'ın ortak adımları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti kıta sahanlığına yönelik ihlaller arttı. Rum kesiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nisan 2020'de ertelenen Doğu Akdeniz'de ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgedeki (MEB) sondaj programlarının yeniden başlayacağını duyurması da gerginliğe neden oldu.

Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile toplantı düzenledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, konuşmasında Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri de değerlendirdi.

"Biz diplomasiye öncelik veriyoruz"

Doğu Akdeniz'deki son durumla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz her zaman diplomasiye öncelik veriyoruz. Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Onun amacı da herkesi diplomasiye geri döndürmek.

"Gerginliğin sebebi, maksimalist yaklaşımlar"

Daha Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginliklerin sebebi ise Rum Kesimi'nin ve Yunanistan'ın maksimalist (minimalizme tepki olan maksimalizm, aşırılığın estetiği demektir) yaklaşımlarıydı. Bir Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimiydi. Biz bunun böyle olmadığını sahada gösterdik.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısına henüz yanıt yok"

Kıbrıs Türkleri, 'hakça paylaşım' diyor. Biz 'Tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin' diyoruz. Bu yüzden cumhurbaşkanımız Akdeniz Konferansı'nı teklif etti. Henüz AB'den cevap yok.

"Bölgede provokatif eylemler var"

Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum Kesimi'nden provokatif eylemler var. Bizim kıta sahanlığımıza girilmeye çalışılıyor. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarı yapıyor sonra gerekli tedbirleri alıyor"