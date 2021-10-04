Mesut Özil krizi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u endişelendiriyor

Kasımpaşa maçına yedek başlayan ve oyuna alınmayan Mesut Özil'in tişörtünü yedek kulübesine fırlatması Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile yaşadığı krizin ne denli ciddi boyutta olduğunu gösterdi. Yaşanan krizin takıma büyük zarar vereceğini düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikili arasındaki gerilimi azaltmak için çaba harcıyor.

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Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı gerilimle mücadeleye damga vurdu.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'de şans vermediği yıldız futbolcu uzun süre saha kenarında ısınmasına rağmen oyuna girmemesine çok sinirlendi. Mesut'un tişörtünü yedek kulübesine doğru fırlatması büyük krizin ayyuka çıkmasına sebebiyet verdi.

Bomba iddia: "Hastalık bahane"

Vitor Pereira ile Mesut Özil arasındaki gerilim 1 hafta öncesine dayanıyor. Hatayspor deplasmanında yine yedek kalan Mesut Özil, maçın bitimine çok kısa bir süre kala oyuna alınmasına çok bozulmuştu.

Hafta içinde Olympiakos sınavı öncesi grip olduğu için kadroya alınmayan yıldız futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor. Mesut'un Yunan ekibine karşı da yedek kalacağını öğrendiği ve bu nedenle hastalığını bahane ederek kadroya girmediği öne sürülüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç endişeli

Kasımpaşa maçında hem yedek kalmasına hem de oyuna alınmamasına sert tepki gösteren tecrübeli yıldız ile Pereira arasında çok soğuk rüzgarlar esiyor. Yaşanan krizin takıma büyük zarar vereceğini düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikili arasındaki gerilimi azaltmak için çaba harcıyor.

Pereira ve Mesut Özil arasındaki soğuk savaşın önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlar doğuracağı merak konusu olmuş durumda.