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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Cüce gezegen sanılan dev göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Cüce gezegen sanılan dev göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Bilim insanları tarafından daha önce cüce gezegen sanılan devasa boyutlu bir göktaşının Güneş sistemine yaklaştığı, Dünya'ya da yaklaşık 10 yıl içerisinde ulaşabileceği açıklandı.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bu cisimlerden bazıları ise potansiyel tehlikeli sınıfında yer alıyor.

Bilim insanları ve astronomlar geleneksel göktaşlarından 1000 kat daha büyük olan Bernardinelli-Bernstein isimli gök cisminin Güneş sistemine yaklaştığını duyurdu.

10 yıl içinde yakından geçecek

Yetkililer yaklaşık 96 kilometreye 196 kilometre boyutunda olan göktaşının Güneş sistemine doğru ilerlediğini ve Dünya'ya da yaklaşık 10 yıl içerisinde ulaşabileceğini açıkladı.

Bilim insanlarının ilk başta büyük boyutları sebebiyle 'cüce gezegen' olarak tanımladığı ancak daha sonra göktaşı olduğu anlaşılan cisim şu an için Dünya'ya herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Göktaşının Dünya'ya en yakın geçeceği tarihin ise 2031 yılı olacağı tahmin ediliyor.

Göktaşını mesai arkadaşı Pedro Bernardinelli ile keşfeden Pennsylvania Üniversitesinden Gary Bernstein, "En büyük göktaşını ya da şu ana kadar incelenmiş en büyük göktaşını keşfettiğimiz için mutluyuz. Bu göktaşı Güneş sistemine 3 milyon yıldan uzun bir süredir girmedi" ifadelerini kullandı.

Çarpma ihtimali 10 binde bir

Uzmanlara göre bu tür objelerin Dünya'ya yüz yılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen göktaşı 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.

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