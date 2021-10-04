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Temel Karamollaoğlu partisinin yeni YİK Başkanı oldu

Temel Karamollaoğlu partisinin yeni YİK Başkanı oldu

Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından yerine partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçildi.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı, Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana görevi sürdüren Oğuzhan Asiltürk'ün, 1 Ekim'de, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmesiyle boşalmıştı. Asiltürk'ün ölümünün ardından alınan kararla Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na geçecek isim belli oldu.

Temel Karamollaoğlu görevi üstlendi
Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oğuzhan Asiltürk Bey'in vefatı üzerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na, kurul üyelerinin ittifakı ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçilmiştir" denildi.

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