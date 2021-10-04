Türkiye 4 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 352 bin 214 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ekim 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 33 bin 152 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım" değerlendirmesinde bulundu.