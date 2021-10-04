AK Partili Dağ'dan Facebook yorumu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya kesintilerini twitter hesabından yorumladı. Dağ, kesintilerle ilgili olarak "19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı Ak Parti" paylaşımında bulundu.Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorununa yönelik, "19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı Ak Parti" paylaşımında bulundu.
Dağ paylaşımında, "Instagram #Çökmüş Facebook Çökmüş #WhatsApp Çökmüş 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK PARTİ" dedi.