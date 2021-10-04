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AK Partili Dağ'dan Facebook yorumu

AK Partili Dağ'dan Facebook yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya kesintilerini twitter hesabından yorumladı. Dağ, kesintilerle ilgili olarak "19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı Ak Parti" paylaşımında bulundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorununa yönelik, "19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı Ak Parti" paylaşımında bulundu.

Dağ paylaşımında, "Instagram #Çökmüş Facebook Çökmüş #WhatsApp Çökmüş 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK PARTİ" dedi.

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