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Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Süper Lig'in geride kalan 8 haftalık diliminde 8 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayrıldı. Öte yandan bu sezon Süper Lig'de 9 takım, teknik direktörünü gönderdi.

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Medipol Başakşehir'in Aykut Kocaman'la yollarını ayırmasının ardından deneyimli bir teknik adam daha takımından gönderildi.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 8 puan alarak 14. sırada yer alan ve hedeflerinden uzaklaşan Kırmızı-Beyazlılar'da tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

Kulüpten teşekkür mesajı
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Antalyaspor, 11 Kasım 2020'de Ersun Yanal ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yeni teknik direktörlük için 2 aday var
Akdeniz ekibinde yeni teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman ve Çağdaş Atan yer alıyor.

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