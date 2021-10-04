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Muş'un Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracı paylaşımı tepki çekti

Muş'un Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracı paylaşımı tepki çekti

MUŞ'un Sungu Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk'ün yeni lüks makam aracını halka hizmet için aldığını söylemesi tepkilere yol açtı.

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MUŞ'un 5 bin 500 nüfuslu beldesi Sungu Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk'ün belediyede ihale ile kendisine satın aldığı makam aracı kamuoyunun gündemine oturdu.

432 bin liraya alınan lüks makam aracıyla birlikte fotoğraf çektirip bunu sosyal medya hesabından paylaşan Gürtürk, aracın alınma sebebinin belde halkının refahını artırmak için olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Her şey güzel bir Sungu için. Araç filomuzu her geçen gün daha da genişletiyoruz. Yeni aldığımız makam aracını kıymetli Sungu halkına duyuruyoruz. Göreve başladığım günden beri halka hizmet Hakk'a hizmettir şiarıyla belde halkımızın refahını artırmak için durmak yok yola devam."

Tepkiler sonrası paylaşımı sildi

Lüks aracıyla nasıl hizmet edeceği merak edilen Gürtürk'ün bu paylaşımı sosyal medyada çok sayıda tepkiyle karşılandı. Gürtürk, tepkiler sonrası bu paylaşımını sildi.

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