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Kesintinin ardından Facebook hisseleri çakıldı

Kesintinin ardından Facebook hisseleri çakıldı

Facebook'un eski ürün Yöneticisi Frances Haugen'ın ifşaları ve global ölçekte kesintilerin ardından Facebook'un borsa hisselerinde düşüş yaşandı.

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Facebook, eski Ürün Yöneticisi Frances Haugen'ın şirketi ağır ithamlarla suçlaması ve dünya genelinde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Sosyal medya platformu Facebook, sahibi olduğu Instagram ve  WhatsApp'la birlikte TSİ 18.44'te çökmesiyle birlikte eski çalışanlarından Frances Haugen'ın ifşasının yaşandığı günü borsada yüzde 5'in üzerinde kayıpla sürdürüyor.

"Algoritmalar nefret yayan içerikleri öne çıkarıyor"

T24'ün haberine göre Haugen, Facebook'un platformunda nefret, şiddet ve yanlış bilgiler paylaşan içeriklerle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi abartarak halka ve yatırımcılarına yalan söylediğini iddia etti. Eski yönetici iddialarını desteklemek için "on binlerce" sayfalık belgeyi kanıt olarak sunduğunu belirtti.

"Bir günde yüzde 5,75 değer kaybı"

Haugen'in açıklamalarının ardından borsada değer kaybetmeye başlana Facebook hissesi, küresel erişim sıkıntısının ardından kayıplarını artırdı. Nasdaq'da işlem gören hisse senedi, yüzde 5,75'lik değer kaybıyla 323,28 dolardan işlem görüyor.

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