İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 22'ye ulaştığını bildirdi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının Tekirdağ ve Çorum'da da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 22'ye ulaştığını belirtti.

İkinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının, Kahramanmaraş ve Niğde'de de yüzde 65'i geçtiğini bildiren Koca, "Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" ifadelerini kullandı.