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Azerbaycan sınırında Ermeni çocuklara gerilla eğitimi! Eğitimi veren de ABD'li asker

Azerbaycan sınırında Ermeni çocuklara gerilla eğitimi! Eğitimi veren de ABD'li asker

Amerikan Washington Examiner dergisinde, ABD'li eski bir askerin Azerbeycan sınırındaki Ermeni köylerinde çocuklara gerilla eğitimi verdiği iddia edildi.

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Eğitimin, Phoenix Cesaret Okulu adlı bir grup eski asker tarafından verildiği belirtilen haberde, işin başında Lübnan Ermenisi olan ve ABD hava kuvvetlerine bağlı özel kuvvetlerinde 13 yıl görev yapan Aram kod adlı eski askerin bulunduğu kaydedildi.
Dağlık Karabağ savaşı sonrası yenilen Ermenistan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan Washington Examiner dergisinde yayınlandı. Haberde, eğitimin Phoenix Cesaret Okulu adlı bir grup eski asker tarafından verildiği bilgisi yer aldı.

Çocuklara savaş eğitimi

Habere göre, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında yaşayan çocuklara savaş eğitimi veriliyor.

İşin başında ise Aram kod adlı ABD'li eski asker bulunuyor. Lübnan Ermenisi olan Aram'ın ABD hava kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler subayı olarak 13 yıl görev yaptığı da açıklandı.

Paralı askerler Ermenistan'da

Eğitim verenler arasında Fransız, Rus ve Suriyeli askerler de bulunuyor. Yazıda ayrıca, söz konusu eğitimlerle ABD'deki Blackwater ve Rus Wagner benzeri oluşumların Ermenistan'da da ortaya çıktığına dikkat çekiliyor.

Haberde, Aram'ın her yıl yerel halktan 2-3 bin kişiyi eğitmeyi amaçladıklarına dair ifadeleri yer alıyor.

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