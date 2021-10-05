KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti. Burada saygı nöbeti değişimini seyreden Tatar, Ertuğrul Gazi Türbesi özel defterini imzaladı.

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Anadolu Üniversitesinde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yıl açılış töreninde fahri doktora unvanı verilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir temasları sonrası Bilecik’e geldi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin babası ve Kayı aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret eden Tatar, Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli olan ve alp kıyafetiyle nöbet tutan askerin saygı nöbetini izledi.

Ardından türbede dua eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ertuğrul Gazi Türbesi özel defterini imzaladı. Tatar, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer’den ilçe hakkında bilgi de aldı.