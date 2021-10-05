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Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok! 4 bin 50 lira ceza uygulandı

Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok! 4 bin 50 lira ceza uygulandı

KIRIKKALE'de koronavirüs (Covid-19) temaslısı oğluyla birlikte ticari taksiyle gece yarısı gezintiye çıkan bir kişiye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.

Kent merkezindeki Ahılı Kavşağı'nda trafik kontrol noktası oluşturan polis, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Gece yarısı babasıyla birlikte ticari taksiyle gezintiye çıkan S.D, (16) GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Covid-19 PCR testi pozitif olan bir arkadaşından dolayı S.D.'nin temaslı duruma düştüğünü belirledi. Karantina ihlali yapan S.D'nin babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. S.D. yeniden evinde karantinaya alındı.

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