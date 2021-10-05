BIST 1.393
DOLAR 8,85
EURO 10,28
ALTIN 500,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Esenyurt’ta telefonla oynayan çocuk 11. kattan düştü

Esenyurt’ta telefonla oynayan çocuk 11. kattan düştü

İSTANBUL Esenyurt’ta 13 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu 11’inci kattaki evlerinin penceresinin önünde telefonla oynarken aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre. C.D. isimli 13 yaşındaki yabacı uyruklu kız çocuğu, site içinde 11. katta bulunan evlerinin penceresinin önünde telefonla oynarken, pencereden kaldırıma düştü.

Kanlar içinde yerde yatan çocuğu görenler hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekibi yerde yatan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hızla hastaneye kaldırdı. 13 yaşındaki C.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri de küçük kızın düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı Zühtü Arslan mı? İkisinin de şansı sıfırın altında
Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı Zühtü Arslan mı? İkisinin de şansı sıfırın altında
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Çin devlet medyasından Tayvan'a şok uyarı: Savaş gerçek
Çin devlet medyasından Tayvan'a şok uyarı: Savaş gerçek
Azerbaycan sınırında Ermeni çocuklara gerilla eğitimi! Eğitimi veren de ABD'li asker
Azerbaycan sınırında Ermeni çocuklara gerilla eğitimi! Eğitimi veren de ABD'li asker
BioNTech’te 3’üncü doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?
BioNTech’te 3’üncü doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?
9 aydır devam ediyordu! KKTC'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
9 aydır devam ediyordu! KKTC'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok! 4 bin 50 lira ceza uygulandı
Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok! 4 bin 50 lira ceza uygulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Olay yeri Bursa! Boş arazide erkek cesedi bulundu
Olay yeri Bursa! Boş arazide erkek cesedi bulundu
Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı
Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı