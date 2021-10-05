ABD'den terör örgütü YPG'ye 5 adet Bradley tipi zırhlı araç

PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’ye binlerce TIR dolusu silah gönderen ABD, terör örgütüne şimdi de 5 aded Bradley tipi zırhlı araç verdi.

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PKK’nın Suriye uzantısı olan terör örgütü YPG’ye binlerce TIR dolusu silah veren ABD’den skandal bir adım daha geldi.

YPG, ABD’nin hibe ettiği Bradley tipi zırhlı araçlara bayraklarını asarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kenti civarında devriye attığı görüntüleri paylaştı.

PKK/YPG’nin sözde Koordinasyon ve Askeri Operasyonlar Merkezi’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD’nin Haseke’de DAEŞ üyelerinin tutulduğu bir Geveran hapishanesi yakınında terör örgütü ile ortak devriye yürütmek için 5 adet Bradley tipi zırhlı araç konuşlandırdığını duyurdu. Teröristler, ABD araçlarına PKK/YPG bayrağı astığı bir fotoğrafı da paylaştı.