Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 5 yıllık imza atıyor

Fenerbahçe'de son dakika Ferdi Kadıoğlu müjdesi... Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu, Sarı Lacivertli ekip ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağladı. Sarı Lacivertli ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 21 yaşındaki yıldız oyuncunun kazanacağı ücret de belli oldu.

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Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu, hem kulüp hem Milli Takım kariyeri konusunda çok kritik iki karar aldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanacak Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla devam etme konusunda anlaşmaya vardı.Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti.

Bonuslar hariç 8.75 milyon euro

Fenerbahçe’den yıllık 500 bin Euro alan Ferdi’ye Fenerbahçe yönetimi yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret teklif etti. Teklife olumlu yanıt veren Ferdi Kadıoğlu ile devre arası 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 5 yıl boyunca bonuslar hariç yaklaşık 8.75 milyon euro garanti ücret kazanacak.

Bu sezon takımda düzenli olarak şans bulan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de 7, Avrupa Ligi'nde 2 ve Avrupa Ligi elemesinde 2 olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi. Altay ve Giresunspor karşılaşmalarında ağları havalandıran Ferdi Kadıoğlu, Altay ile HJK Helsinki maçlarında asist yapmayı başardı.