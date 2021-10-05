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Denizli'de hayvan otlatmak istedi kayboldu! Yaşlı kadın bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de hayvan otlatmak istedi kayboldu! Yaşlı kadın bakın nerede bulundu

DENİZLİ'de hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın evinde 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Yaşlı kadını çalılıkların arasında bitkin halde bulan yakını, kadını sırtlayarak dağdan aşağıya indirdi.

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Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesinde yaşayan Havva Torga isimli yaşlı kadın, dün öğlen saatlerinde hayvanlarını otlatmak için dağa çıktı. Akşam saatlerinde hayvanların eve dönmesine rağmen yaşlı kadın dönmedi. Aile yakınları Torga'yı bir süre bekledikten sonra tanıdıklarına giderek orada olup olmadığı sordu. Yaşlı kadının kaybolduğunu anlayan yakınları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine gelerek arama çalışması başlattı.

Mahalle halkının ve aile yakınlarının da katıldığı arama çalışmasında her yer titizlikle incelendi. Ardından arama çalışmasını genişletilirken, yaşlı kadın çalılıkların arasında bitkin halde bulundu. Havva Torga bir yakını tarafından sırtlanarak dağdan aşağıya indirildi. Yaşlı kadını sonrasında tedbir amaçlı Tavas Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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