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Muğla'da turistler burayı görmeden gitmiyor! Görenler telefona sarıldı: Çok güzel bir yer

İhlas Haber Ajansı
Muğla'da turistler burayı görmeden gitmiyor! Görenler telefona sarıldı: Çok güzel bir yer

MUĞLA’nın Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafedeki Orhaniye Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu plajı, İngiliz turistlerin uğrak mekanı haline geldi.

Muğla'da turistler burayı görmeden gitmiyor! Görenler telefona sarıldı: Çok güzel bir yer

Pandemi kararları dolayısıyla kapıları kapalı olan İngiltere’nin Türkiye’ye gidişleri serbest bırakmasından sonra Marmaris’e gelen İngilizlerin ilk duraklarından biri yine Kızkumu plajı oldu. 

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Muğla'da turistler burayı görmeden gitmiyor! Görenler telefona sarıldı: Çok güzel bir yer

İngiliz turistler Kızkumu plajında gezerek deniz ve manzaranın keyfini çıkardı. 

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Muğla'da turistler burayı görmeden gitmiyor! Görenler telefona sarıldı: Çok güzel bir yer

 67 yaşındaki Allen Moore, burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İngiltere’den tatil için geldik, gerçekten çok heyecanlıydık. Geçen şubat ayında rezervasyonumuzu yaptırmıştık, çok bekledik." dedi. 

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Muğla'da turistler burayı görmeden gitmiyor! Görenler telefona sarıldı: Çok güzel bir yer

Moore "Hükümet onay verir vermez kendimizi burada bulduk. Her yıl tatilimizi burada yapıyoruz. Doğası yangınlara rağmen hala çok güzel" şeklinde konuştu.

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