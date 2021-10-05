Optimar'ın son anketinde çarpıcı sonuçlar partilerin oy oranları seçimlerde Erdoğan'a en yakın isim

Kamuoyu araştırma şirketi Optimar'ın yaptığı son ankette cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 39.2’yle ilk sırada geliyor. Onu, 13.6’yla Mansur Yavaş takip ediyor.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kamuoyu araştırma şirketi Optimar'ın yaptığı anket sonuçlarını köşe yazısında paylaştı.

Kimi anketlerde AK Parti'nin ve Erdoğan'ın kesin gidici gösterildiğini belirten Selvi, bağımsız araştırma kuruluşlarında durumun hiç de öyle olmadığını yazdı.

Eylül ayında yüz yüze anket

"Muhalefet de buna inanmış durumda. Sonrası, seçim gecesi yaşanacak olan hayal kırıklığı olacak" ifadelerine yer veren Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 19-22 Eylül tarihleri arasında 1938 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı anket sonuçların köşesinde aktardı:

Erdoğan açık ara önde

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sonuçları paylaşacağım. Ancak dikkatimi çeken bir noktanın altını çizmek istedim. O da hem kararsızların hem de oy kullanmayacağım diyenlerin oranının çok düşük olması. Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın kararını verdiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 39.2’yle ilk sırada geliyor.

Kılıçdaroğlu yükselişte

Onu, 13.6’yla Mansur Yavaş takip ediyor. Önceleri ikinci sonraları ise üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu gelirdi ama son dönemlerde yaptığı hamlelerle üçüncü sıraya yüzde 8.7’yle Kemal Kılıçdaroğlu yükseldi. Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasına rağmen Meral Akşener yüzde 8.1’le dördüncü sırada. Beşinci sırada ise 7.8’le Selahattin Demirtaş geliyor.

İmamoğlu itirazı

Belediye başkanlığında devam edeceğini açıklaması İmamoğlu’na yaramamış, yüzde 7’yle altıncı sıraya gerilemesine neden olmuş. İmamoğlu, ağustos ayında yüzde 7.1’le üçüncü sırada yer alıyordu. İkinci sırada çıkmasına rağmen Mansur Yavaş’ta da bir gerileme var. Bunda Yavaş ve İmamoğlu’nun belediye başkanlığında devam etmek istediklerine dair açıklamalarının etkisi olabilir. Mansur Yavaş, ağustos ayında yüzde 16.1’le yine ikinci sıradaydı. Seçmen tereddütü sevmez. Ama buna rağmen Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na göre toplumda karşılığının daha yüksek olduğuna inananlardanım.

Gül yüzde 0.1

Şu günlerde ismi tekrar ısıtılan Abdullah Gül ise 0.1’le dokuzuncu sırada yer alıyor. Abdullah Gül, en beğendiğiniz siyasetçi anketinde de yüzde 1.4’le sekizinci sıraya girebilmiş.

Erdoğan-Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı adaylığında iki isim ön planda olduğu için Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun hangi partilerden oy aldıklarına bakmak istiyorum.

Erdoğan, AK Partililerin yüzde 81.9’unun MHP’lilerin yüzde 68.6’sının oyunu alıyor. Ama önemli ölçüde bir Saadet Partisi ve İYİ Parti desteğine de sahip. İYİ Partililerin yüzde 7.8’i, Saadet Partililerin yüzde 33.3’ü Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun oyu CHP’lilerden ve ikinci sırada MHP’den geliyor. Ama ittifak ortağı İYİ Partililer Kılıçdaroğlu’na oy vermiyor.

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Optimar, cumhurbaşkanlığı seçiminde son turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuzu kime verirsiniz diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 41.2’si Erdoğan, yüzde 34.7’si Kılıçdaroğlu diyor. Ama kararsızların oranı yüzde 24.1’le en yüksek seviyede. Ağustos ayında Erdoğan yüzde 47.4, Kılıçdaroğlu ise yüzde 31.8’di. Son hamleler Kılıçdaroğlu’nu öne çıkarmış gözüküyor.

Erdoğan mı İmamoğlu mu?

Belediye başkanlığında devam sinyali vermesine rağmen Erdoğan’ın karşısında en çok oy alan, ikinci sıradaki aday olarak Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Erdoğan yüzde 42.6 alırken İmamoğlu’na yüzde 38.0 oranında bir destek çıkıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 19.5’e gerilemiş durumda.

Erdoğan mı Yavaş mı?

Kararsızların yüzde 18.5’le en düşük olduğu seçenek bu. Ankete katılanların yüzde 42.3’ü Erdoğan derken Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 39.3 çıkıyor.

En beğendiğiniz siyasetçi

Optimar halkımıza en çok beğendikleri siyasetçileri de sormuş.

Erdoğan yüzde 32.9’la birinci sırada gelirken onu yüzde 16.4’le Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu burada üçüncülüğünü korumuş. Yüzde 6.9 alan İmamoğlu’nu yüzde 5.5’le Kılıçdaroğlu takip ediyor. Yavaş ve İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun önündeki yerlerini koruyorlar.

Meral Akşener’in yüzde 5.3 aldığı ankette, Demirtaş ise 5.0’la altıncı sırada geliyor. MHP lideri Bahçeli 4.1’le yedinci sırada.

Partilerin oy oranları

AK Parti’yi 10’ar puan düşürme başarısını gösteren anketçilerin yürüttüğü algı operasyonu bozulacak ama bağımsız bir kamuoyu araştırma şirketi olan Optimar’ın araştırmasındaki sonuçlar farklı.

Kararsızlar dağıtıldığı taktirde AK parti yüzde 39 çıkarken CHP’nin oy oranı yüzde 24 çıkıyor. Dağcılar, Everest’in tepesine tırmandı ama CHP bir türlü yüzde 25’in üstüne çıkamıyor.

İYİ Parti-MHP konusu

MHP’nin yüzde 10.9 çıktığı ankette İYİ Parti yüzde 9.9 oranında çıkıyor. Optimar anketlerinde İYİ Parti’yle ilgili sonuçlara itirazımı biliyorsunuz. Abartıldığı kadar değil ama İYİ Parti kısmen bir yükselişte. Ama MHP konusu da önemli. Her seçim öncesinde MHP baraj altında gösterilir seçim yapılır MHP yüzde 10’un üzerinde çıkar ama kimse çıkıp yanılmışız demez. Seçim sürecine girildi, MHP üzerinde yine aynı anket oyunu oynanıyor. Hakkında kapatma davası açılan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9.1 çıkıyor.

Ekonomi partisi ne durumda?

Her defasında ekonomiye ilişkin verileri de paylaşıyorum. Partilerin oy oranını verirken seçim sonuçlarında etkili olacağına inandığım Ekonomi Partisi’nin oranını vermemek olmaz.

Türkiye’nin en önemli sorunu nedir, diye sorulduğunda yüzde 43.5’le ekonomi açık ara birinci çıkmış. Onu, yüzde 13.1’le işsizlik takip ediyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte koronavirüs yüzde 12.1 alarak üçüncü sıraya gerilemiş. Ekonomi ile işsizliği topladığımızda ise 56.6 ediyor.

Muhalefetin tümünün oyu, toplasanız bu kadar etmiyor. O nedenle 2023 seçimlerinde AK Parti’nin rakibi muhalefet değil, ekonomi partisi diyorum. Geçen seçimlerde domates, biber ve soğandı. Bu kez de gıda fiyatlarındaki artış gündemde. Zaten Erdoğan’ın da 2023 seçimlerinde birinci önceliğinin ekonomi olduğu anlaşılıyor. Hayat pahalılığı ile mücadele başarılı olursa ‘tencere partisi’nin kazandırmayacağı seçim yok.

KİM ÇÖZER?

Çünkü bu sorunun bir alt başlığı var. Bu sorunu sizce hangi parti çözer denildiğinde yüzde 29’la AK parti birinci sırada geliyor. Onu yüzde 23.7’yle CHP takip ediyor.