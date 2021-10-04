Son seçimi bilen ORC'den bomba anket! 7 büyükşehirin il il anket sonuçları
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerini en doğru bilen ORC Araştırma şirketi 7 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını il il açıkladı. İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Gaziantep, Aydın ve Malatya'da yapılan anketten çok çarpıcı sonuçlar çıktı.
ORC Araştırma'nın, 7 büyükşehirde yüz yüze yaptığı 'Milletvekili Genel Seçimi Seçmen Eğilimleri Araştırması'nın sonuçları yayımlandı. 13-29 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Gaziantep, Aydın ve Malatya'da yapılan anketten AK Parti ve MHP için düşündürücü sonuçlar çıktı. İstanbul'da 3 bin 920 kişi, Ankara'da 2 bin 460 kişi, Mersin'de bin 700 kişi, Samsun'da bin 540 kişi, Gaziantep'te bin 450 kişi ve Aydın'da bin 365 kişi ile yüz yüze yapılan anketten il il çarpıcı sonuçlar şöyle...
Araştırmada, İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Gaziantep, Aydın ve Malatya şehirlerindeki seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 7 büyük şehirde de Cumhur İttifakı üyeleri AK Parti ve MHP'nin gerilediği, aynı şekilde Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Partinin yükselişe geçtiği ortaya çıktı.
İstanbul anket sonuçları
24 Haziran 2018 seçimlerinedeki sonuçlarla yapılan karşılaştırmada, İstanbul'da AK Parti ve MHP'nin oylarının düştüğü görüldü. 2018 seçimlerinde İstanbul'da yüzde 42.7 oy alan AK Parti ORC'nin anket sonucuna göre yüzde 39.5'e gerilemiş. Yüzde 8.3 oy alan MHP'nin oyları da 7.7'ye düşmüş. İstanbul'da 26.4 alan CHP'nin yüzde 28,5'e, yüzde 8 alan İYİ Parti'nin de yüzde 10,1 oy oranına sahip olduğu belirtildi. HDP de İstanbul'da 12.7'den 9.7'ye gerilemiş.
Ankara anket sonuçları
Ankara'da da AK Parti ve MHP'nin oylarının düştüğü görüldü. AK Parti'nin Ankara'daki oy oranının 2018'e göre 6 puan düşerek yüzde 34,9'a, MHP'nin ise 3 puan düşerek yüzde 9,7'ye gerilediği görüldü. Ankara'da CHP'nin oy oranı yüzde 29.5'e, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 14.8'e yükseldi. CHP ve İYİ Parti'nin Ankara'da oy oranlarını 2018'deki seçime göre artırdığına dikkat çekti. HDP de Ankara'da 6.4'ten 4.3'e gerilemiş görünüyor.