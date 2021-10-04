Son seçimi bilen ORC'den bomba anket! 7 büyükşehirin il il anket sonuçları

ORC Araştırma'nın, 7 büyükşehirde yüz yüze yaptığı 'Milletvekili Genel Seçimi Seçmen Eğilimleri Araştırması'nın sonuçları yayımlandı. 13-29 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Gaziantep, Aydın ve Malatya'da yapılan anketten AK Parti ve MHP için düşündürücü sonuçlar çıktı. İstanbul'da 3 bin 920 kişi, Ankara'da 2 bin 460 kişi, Mersin'de bin 700 kişi, Samsun'da bin 540 kişi, Gaziantep'te bin 450 kişi ve Aydın'da bin 365 kişi ile yüz yüze yapılan anketten il il çarpıcı sonuçlar şöyle...