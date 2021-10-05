Konya'da erkek müritlerine tecavüz eden sapık şeyhi Yargıtay tahliye etti! 'Rızaları var'mış

KONYA'da erkek müritlerine 'mertebeni yükseltiyorum' diye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve 'Badeci Şeyh' olarak bilinen Faruki Tarikatı şeyhi Süleyman Işık, 62 yıl hapis cezası aldı. Yargıtay 'rıza var' gerekçesiyle cezayı bozup sahte şeyhi tahliye etti.

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Konya'da erkek müritlerine tecavüz etmek suçlamasıyla tutuklanan Süleyman Işık isimli Faruki Tarikatı’nın sözde şeyhinin mahkeme tarafından 'ilişkide rıza var' gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı. İsmail Saymaz, skandal tahliyenin perde arkasını yazdı. İşte sapık şeyhin hikayesi...

Beyaz sakallı adamın adı, Süleyman Işık. Konya’nın Çumra ilçesinde 1954’te doğan Işık, Konya çarşısında züccaciye dükkanı sahibiydi. Evli ve dört çocuk babası olan Işık, ilkokul mezunuydu. Dini eğitim almadığı halde Faruki Tarikatı’nın Konya halifesiydi.

'Şeriatta haram olan, tarikatta helaldir'

Bodrumunu tekkeye çeviren Işık’ın müritleri R.T. gibi genç işçilerdi. Kepçe operatörü R.T., 1996’da doğdu. Ortaokul mezunu ve bekardı. İddiasına göre Işık’ı dergahta ‘molla’ diye anılan M.K. ile sevişirken gördü. M.K., bu davranışları sorgulayan R.T.’ye “Şeriatta haram olan, tarikatta helaldir. Hocama teslim oldum. Bırak hapsi, cehenneme bile girerim” şeklinde konuştu.

Allah dostu olduğu için rıza gösterdim

Aynı ay R.T. Işık ile dergahta üç kez cinsel ilişkiye girdi. R.T., “Allah dostu olduğuna inandığım için rıza gösterdim” diyecekti. R.T.’nin arkadaşları da Işık’ın istismarına uğradı. Örneğin, 1992 doğumlu Y.A.

Üçlü cinsel ilişki yaşadık...

Kaynakçı Y.A., evine gidemediği günlerde dergahta kalıyordu. Ve bir gece Işık, genç adamın yanına uzandı. Bir ay sonra oral ve anal yolla cinsel ilişki yaşadılar. Y.A., 2015’te Işık ve A.K. ile toplu ilişki yaşadıklarını savunuyor. İddiaları A.K. de doğruluyor.

'Şeyhiniz oğlancı, öğrencileriyle yatıp kalkıyor'

Kaynakçı H.Ç. de Allahın sevdiği bir kulu diye bildiği Işık’ın müridi olmuştu. Taciz edildiğinde ve züccaciye dükkanında istismara uğradığında bile şeyhinden kuşku duymadı. Ne var ki dedikodular Konya’da ayyuka çıktı. H.Ç. ve arkadaşları, tarikatın simgesi yeşil takkeyle camiye gittiklerinde “Şeyhiniz oğlancı, öğrencileriyle yatıp kalkıyor” diye hakarete uğruyordu.

BİMER’e 'Allah için gidiyen yolda istismar edildik' başvurusu

Aralarında R.T., A.K. ve Y.A.’nın olduğu beş mürit, istismara uğradıkları için Kasım 2017’de dergahtan ayrıldı ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne “Allah için gidilen tarikatta erkeklere cinsel istismar” başlıklı ihbar bulundu.

'Define aramalarına izin vermedim diye iftira atıyorlar'

Işık, müritlere define aramasına izin vermediği için kendisine iftira atıldığını söyledi. Işık’ın evinde cinsel içerikli görünüler bulundu. 2018’de tutuklanan Işık’a cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, basit cinsel saldırı ve müstehcenlik suçlarından dava açıldı.

İlk davada 62 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Işık’ın yargılandığını öğrenen liseli T.M. altıncı mağdur olarak şikayette bulundu. 1999’da Konya’da doğan T.M., babasını kaybedince bunalıma sürüklenip tarikata girmişti. Züccaciye dükkanında Işık “Dilimden emdiğinde ileride şeyh olacaksın. İlim aktaracağım” diyerek, T.M.’yi zorla öptü. Bu da ana davayla birleştirildi. Işık’a beş gence cinsel saldırıdan ötürü 62 yıl 3 ay ceza verildi.

Yargıtay 'Rıza var' dedi, tahliye etti

Bu karar 11 Şubat 2021'de Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nce bozuldu. Daire, mahkumiyet kararlarını kaldırarak, Işık'a beraat verilmesi gerektiğini savundu. Gerekçede şöyle denildi:

"Kendisini din alimi olarak tanıtan sanığın oral ve anal yoldan gerçekleştirdiği cinsel ilişki eylemlerinde cebir ve tehdit kullanmadığı gibi mağdurların da bu yönde bir iddialarının bulunmaması, sanığın kendisine itibar edilmesini sağlamak amacıyla sarf ettiği sözlerin aldatıcı nitelikten uzak olması ve eylemlerini mağdurların rızası ile gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında..."

Işık, aynı gün tahliye edildi.

'İradeyi fesada uğrattı'

Ancak beş kişilik heyetin iki üyesi karara itiraz etti. İtirazda, Işık'ın hile yoluyla gençlerin dini duygularını istismar edip iradelerini fesada uğrattığı belirtildi.

Yerel mahkeme hapis cezasında direndi

Bozma üzerine dava Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de ikinci kez karara bağlandı. Mahkeme ilk kararında direndi. Işık'a dört gence yönelik cinsel saldırı nedeniyle 45 yıl ceza verildi. Işık yeniden tutuklanmadı.