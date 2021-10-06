Mustafa Keser'in Bülent Ersoy ifşaları olay! 'Kürdo, maraba derdi kimsin lan sen'
Star TV'de ekran ömrü sadece 2 program olan Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı işler karıştı. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in canlı sunduğu programın bitmesinin ardından Mustafa Keser eteğindeki taşları döktü ve Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu.
Star TV'de yayınlanan ve sadece iki bölüm süren Benzemez Kimse Bize programının bitmesinin ardından Mustafa Keser, Bülent Ersoy'u hedef tahtasına oturttu ve yakası açılmadık ifşalarda bulundu. 'Bülent Ersoy'un kaprisleri yüzünden program bitti' diyen Mustafa Keser, 'Bana Kürdo derdi, emir verirdi kimsin lan sen' diyerek canlı yayındaki partnerine saydırdı.
Bülent Ersoy'un yerli yersiz bir çok kapris yaptığını anlatan Keser, "Bülent Ersoy hakkında her şeyi açıklayacağım" dedi ve kamera karşısına geçti. Kendi YouTube hesabından paylaşım yapan Keser, Ersoy'u yaylım ateşine tuttu ve ağzına geleni söyledi.İşte Mustafa Keser'in 34 dakikalık videosundan en çarpıcı bölümler...
Duyarsız, davranış bozukluğu var: "Ben Bülent Ersoy'la sahnede hiç çalışmadım. Ama yıllardır duyarız yapılan yanlışları, davranış bozukluklarını. Yapımcıdan teklif geldiğinde pek sıcak bakmadım. Biz yapamayız huylarımız bir değil, ahlaki yapımız bir değil falan. 'Abi yok ya öyle olmaz bu iyi olacak' dedi.
-İçimde endişe olmasına rağmen kabul ettim. Düşündüm ki bu arkadaştan yaşça büyüğüm, sanatça da büyüğüm. Bizim yanımızda ters bir hareket yapmaz diye düşündüm. Bunların hepsi zuhur etti orada.