Burak Sergen evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi oğlunun annesi kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Sergen, 4 ay önce evlendiği karısı Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını iddia etti, elimde belgeler var dedi. 60 yaşında olan Burak Sergen ile eşi Nihan Ünsal arasında 25 yaş var. Peki Burak Sergen ilk eşi kimdir, oğlu Cansın'ın annesi Işıl Sergen kimdir?

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Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Sadakatsiz'de Haluk karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Sergen'in ortaya attığı aldatma iddiası magazin basınında gündem oldu, herkes konuşuyor. Uzun süredir birlikte olduğu Nihan Ünsal ile 4 ay önce evlenen Burak Sergen aldatıldım dedi, boşanıyorlar.

60 yaşında olan Burak Sergen bir evlilik yaptı, ilk eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşanan Burak Sergen'in Cansın adında bir oğlu var. 2019 yaşında kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nişanlanan oyuncu hakkında merak edilenler...

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede günlerce yoğun bakımda kalan usta oyuncu Burak Sergen tam kötü günleri geride bıraktı derken bu kez de aldatma iddiası ile sarsıldı. Kendisinden 25 yaş küçük 35 yaşındaki karısı Nihan Ünsal, oyuncuyu İzmirli bir iş adamı ile aldattı.

2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la 4 ay önce evlenmişti. Kendisinden 25 yaş küçük spikerlik-sunuculuk eğitimi alan Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti.

Eşinin hareketlerinden şüphelenmiş: 60 yaşında olan Burak Sergen, 35 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi.

Eve girerken görüntülendi: Elimde belgeler var beni aldattı diye Burak Sergen'in iddialarına göre; Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

Boşanmaya hazırlanıyor: İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen'in boşanmak için hemen harekete geçtiği ileri sürüldü. Sergen'in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği söyleniyor.

Peki sağlığına kavuşan ve aldatma ile sarsılan oyuncu Burak Sergen kimdir, ilk evliliği kiminle oldu, oğlunun annesi kim ve hangi dizilerde rol aldı birlikte bakalım...

Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Nihan Ünsal kimdir: Özel bir akademide spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Nihan Ünsal, İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Nihan Ünsal 4 ay önce ünlü oyuncu Burak Sergen ile evlendi.