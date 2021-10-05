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İzmir'de 'Camgöz' suç örgütüne baskın! 34 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 'Camgöz' suç örgütüne baskın! 34 kişi gözaltına alındı

İZMİR'de Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 34'ü, İzmir, İstanbul ve Aydın'daki 60 adrese düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı. 23 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt üyeliği, yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Aynı örgüte daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 kişinin ise tutuklandığı belirtildi.

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