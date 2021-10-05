BioNTech aşısıyla ilgili bomba araştırma! En az 6 ay hastaneye yatırmıyor

Koronavirüse karşı en etkili silah olarak aşı geliştirildi. O aşılardan en etkilisi ve tüm dünyanın kullandığı BioNTCh aşısıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Aşının en az 6 ay hastaneye yatmaya karşı yüzde 90 etkili olduğu belirlendi.

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Koronavirüsle mücadelede en etkili aşı olarak gösterilen mRNA teknolojisine sahip olan BioNTech aşısı. Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı ile ilgili merakla beklenen sonuçlar açılandı. Lancet'te yayınlanan bulgular dünyanın derin bir nefes almasına neden oldu.

Hastaneye yatmaya karşı yüzde 90 etkili

Zira aşının en az 6 ay hastaneye yatmaya karşı yüzde 90 etkili olduğu belirlendi. The Guardian'da yer alan habere göre, Aşının çift aşı olanlar için etkinliği bir ay içinde yüzde 88'e, 6 ay sonra ise yüzde 47'ye kadar geriledi.

Oxford son noktayı koydu

İngiltere'nin önce gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre ise aşıların Delta varyantının yayılmasını da engellediği ortaya çıktı. Virüs kapılan kişinin iki doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısına sahip olması durumunda Delta bulaştırma oranının yüzde 65 daha az olduğu belirlendi. Bu oran iki doz AstraZeneca için yüzde 36 olarak belirlendi.

Takviye tek dozun önemi ortaya çıktı

Delta'ya karşı hastaneye kaldırılma oranında yüksek koruyuculuk sunan aşı ile ilgil yapılan bu araştırma takviye dozun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Son dönemde pek çok ülke takviye doz kararı aldı. O ülkelerden birisi olan İngiltere'den tabiri caizse yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Ülkede yapılan araştırma ile aşı karşıtlarının sayısız iddiasına son ev sahipliği yapan iddiaya son nokta konuldu.

İşte aşının 5 yan etkisi

İngiltere'de yapılan araştırma ile Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının takviye dozunu yani 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki belirlendi. Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu.

Her 2 kişiden 1'i baş ağrısı şikayetinde bulunurken çok nadir de olsa ufak bir grupta kas ağrısı ve titremeye rastlandı. Söz konusu çalışma geçtiğimi günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlar ile örtüşüyor.

Üçüncü doz aşı olanlarda durum

Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen CDC 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etmiş ve katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadığını bildirmişti.

Aynı çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 28,3'ü çoğunlukla aşıdan sonraki gün olmak üzere günlük aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 1,8'i için tıbbi bakım istendi.

CDC tarafından yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların %0,1'i hastaneye başvurdu. Raporda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmasının nedeni belirtilmedi, ancak CDC bu kişileri takip ettiklerini söyledi.

Aşı tartışmalarına son nokta konuldu

CDC'nin raporu, üçüncü dozun reaksiyonlarının çoğunun hafif veya orta derecede olduğunu söyledi ve dikkat çeken bir yan etki bulunmadığının altı çizildi.