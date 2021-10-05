İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 8 ay sonra ilk kez yüzde 50'nin altına düştü

İSTANBUL'a su sağlayan barajların doluluk oranı 8 ay sonra ilk kez yüzde 50'nin altında ölçüldü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgiye göre, 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki su seviyesi, 20 Şubat'ta yüzde 50,03'e kadar çıktı.

Yağışlarla 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e ulaşan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 8 ay sonra yeniden yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49,95 seviyesine indi.

Su miktarı 5 Ekim itibarıyla Istrancalar'da yüzde 23,11, Terkos'ta yüzde 54,69, Sazlıdere'de yüzde 24,19, Alibey'de yüzde 19,93, Büyükçekmece'de yüzde 45,57, Ömerli'de yüzde 78,61, Darlık'ta yüzde 49,7, Elmalı'da yüzde 60,16, Kazandere'de yüzde 8,36 ve Pabuçdere'de yüzde 3,22 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 433,87 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 502,93 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,21 milyon metreküpten, 2,95 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 640,51 milyon metreküp oldu. Kentte ay bazında tüm zamanların en yüksek su tüketimi günlük ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su ile ağustos ayında gerçekleşti. Tüm zamanların günlük en yüksek su tüketimi ise 3 milyon 483 bin metreküple 5 Ağustos'ta oldu.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 5 Ekim tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 59,74, 2012'de yüzde 50,95, 2013'te yüzde 49,25, 2014'te yüzde 22,34, 2015'te yüzde 66,49, 2016'da yüzde 44,32, 2017'de yüzde 55,69, 2018'de yüzde 55,05, 2019'da yüzde 47,8, 2020'de yüzde 35,72, 2021'de ise yüzde 49,95 olarak gerçekleşti.